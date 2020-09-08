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    12名港人被捕後「送中」 林鄭月娥重申︰依中國法律處理

    林鄭月娥今日重申，12名港人因觸犯中國法律被捕，須根據中國法律處理。（法新社）

    林鄭月娥今日重申，12名港人因觸犯中國法律被捕，須根據中國法律處理。（法新社）

    2020-09-08 14:06:25

    〔即時新聞／綜合報導〕曾參與反送中運動的12名香港青年日前試圖偷渡到台灣，卻遭中國廣東海警攔截查扣，消息傳出後引起各界推測12人可能會因此「被送中」，香港特首林鄭月娥1日曾回應，應由事發地司法管轄區處理，暗示應該「送中」處理，而林鄭月娥今日重申，12名港人因觸犯中國法律被捕，須根據中國法律處理。

    綜合港媒報導，林鄭月娥今出席行政會議前被問到，部分被扣留人士無法與律師見面，他們的法律權利是否得到保障、特區政府將如何跟進？林鄭月娥指出，香港特區政府與中國2年前已簽訂協議，當有港人在中國被捕，特區政府會獲得知，而在此次事件發生後，港府已「被知會」此事，警方亦已通知涉案人士家屬。

    林鄭月娥強調，此事件不是單純將相關人士接回香港這麼簡單，因為這12名港人涉嫌非法越境，觸犯中國法律被捕，需根據中國法律處理，接著再談其他事宜。

    林鄭月娥表示，先前她曾在多個場合提到，特區政府有責任向所有在香港以外被捕的市民提供協助，若12名港人的家屬提出要求，政府亦會全力跟進，而港府位於廣洲的辦公室也會聯繫內地當局，詢問可為在中國被拘留的港人提供哪些協助。

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