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    自民黨黨魁選舉登記 日媒分析4焦點、防疫議題名列其中

    日本執政黨自由民主黨總裁選舉今日接受參選登記，分別有內閣官房長官菅義偉（圖中）、自民黨前幹事長石破茂（圖右）及自民黨政調會長岸田文雄（圖左）共3人完成登記。（法新社）

    日本執政黨自由民主黨總裁選舉今日接受參選登記，分別有內閣官房長官菅義偉（圖中）、自民黨前幹事長石破茂（圖右）及自民黨政調會長岸田文雄（圖左）共3人完成登記。（法新社）

    2020-09-08 15:45:18

    〔即時新聞／綜合報導〕日本首相安倍晉三因病請辭，日本執政黨自由民主黨總裁選舉今日接受參選登記，分別有內閣官房長官菅義偉、自民黨前幹事長石破茂及自民黨政調會長岸田文雄共3人完成登記。3人完成登記後進行選舉號碼抽籤，事後3陣營各自進行「出陣式」，並在日本時間下午3時（台灣時間下午2時）出席共同記者會。《NHK》分析出這場選戰中4大主要戰場，不意外地包括武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）防疫議題。

    根據《NHK》報導，8日告示選舉後，預計在日本時間本月14日下午2時（台灣時間下午1時）進行正式投票，料在傍晚便會誕生自民黨新黨魁，料將在16日臨時國會上被指名為新首相。

    3名候選人在今日日本時間上午10時（台灣時間上午9時）赴自民黨本部登記參選，日本時間下午1時（台灣時間中午12時）各自進行演說，並在下午3時進行共同記者會；明日自民黨預計將進行由黨內青年局與女性局主辦的討論會，12日則有日本記者協會主辦的討論會。

    《NHK》分析並預估本次選戰4大戰場，分別是「是否延續安倍政府政策」、「武漢肺炎防疫對策」、「經濟政策」以及「地方活化政策」。「是否延續安倍政府政策」方面，菅義偉表態將「繼承（安倍路線）並持續推進」相關政策，《共同社》則描述菅義偉將把打破中央省廳的垂直分割及規制改革、活化地方等作為施政重點；岸田文雄在此方面則持「該繼承的繼承，該改變的改變」立場，《共同社》描述其提倡「從分裂走向協調」，主張縮小貧富差距；石破茂則表態以實踐自己的政策為目標，《共同社》描述其主張「認同與共鳴的政治」，力爭轉型內需主導型經濟。

    武漢肺炎防疫方面，3候選人陣營皆以「擴大PCR篩檢」、「促進疫苗開發」等為施政目標，但針對黨內要求改正「武漢肺炎特別措置法」聲音則有不同看法；菅義偉陣營認為，應在疫情結束後再全面展開修正檢討，岸田文雄則對黨內討論表現積極態度，石破茂則認為相關討論應該盡早進行。

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