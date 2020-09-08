中國反擊美「淨網計畫」 王毅提8項「新全球資安標準」

中國外交部長王毅8日發起「全球資料安全倡議」。（路透資料照）

2020-09-08 11:25:58

〔即時新聞／綜合報導〕《華爾街日報》 率先披露，中國將發起新倡議，制定全球性的資訊安全標準以對抗美國。中國外交部長王毅8日在全球數據治理研討會公布這項計畫，反對利用訊息技術破壞他國關鍵基礎設施或竊取重要數據，不得強制要求本國企業將境外產生、獲取的數據儲存在本國境內。

王毅8日在全球數據治理研討會上 表示，中國願意發起「全球資料安全倡議」，其中共有8項主要內容，包括反對使用技術損害其他國家的關鍵基礎設施或竊取數據，並確保服務提供商不在其產品中安裝後門並非法獲取用戶數據。王毅還說，該倡議旨在終止「侵犯個人訊息」的活動，反對使用技術對他國進行大規模監控。

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王毅還補充說，企業應該遵守該國的法律，並停止強迫要求本國企業將境外產生、獲取的數據儲存在本國境內。簽署的國家或地區應尊重他國主權、司法管轄權和對數據的管理權，不得在未經許可的情況下調取數據內容。

王毅雖然被點名美國，卻暗指「個別國家」大搞單邊主義，以「清潔」為名向別國潑髒水，以安全為藉口對其他國家領先企業進行全球圍獵，這是赤裸裸的霸凌行徑，應該予以反對和摒棄。美國8月發表「淨網計畫」（Clean Network），企圖封殺中國應用程式與通訊企業。

《路透》 報導，王毅沒有詳細說明該倡議的性質，也沒有提到是否有其他國家加入。北京透過「網路長城」嚴格控制和審查中國的網路，多年來一直限制美國的推特、臉書、Google等網站。

《路透》報導，王毅沒有詳細說明該倡議的性質，也沒有提到是否有其他國家加入。北京透過「網路長城」嚴格控制和審查中國的網路，多年來一直限制美國的推特、臉書、Google等網站。

《華爾街日報》報導，美國近來指控中國在資安風險方面有眾多疑慮，中國此舉可被視為對抗美國政府的回應，反擊美方上月提出的「淨網計畫」。

「全球資料安全倡議」主要8項內容：

1. 客觀理性看待數據安全，致力於維護全球供應鏈開放、安全和穩定。

2. 反對利用訊息技術破壞他國關鍵基礎設施或竊取重要數據。

3. 採取措施防範和制止侵害個人訊息的行為，不得濫用訊息技術對他國進行大規模監控，或非法採集他國公民個人訊息

4. 要求企業尊重當地法律，不得強制要求本國企業將境外產生、獲取的數據儲存在本國境內

5. 尊重他國主權、司法管轄權和對數據的管理權，不得直接向企業或個人調取位於他國的數據

6. 應通過司法協助等渠道解決執法跨境數據調取需求

7. 訊息技術產品和服務供應企業不應在產品和服務中設置後門，非法獲取用戶數據。

8. 訊息技術企業不得利用用戶對產品依賴，謀取不正當利益。

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