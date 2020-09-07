印度悼陣亡藏族士兵 藏人領袖：拚死抗中國暴政

印度軍方為陣亡的特別邊防部隊西藏裔官兵尼瑪隆重送行，棺木覆蓋印度國旗與雪山獅子旗。（圖取自Aditya Raj Kaul推特）

2020-09-07 20:53:15

〔中央社〕印度軍隊、西藏社區今天在列城、新德里等地追悼最近在中印拉達克衝突中喪生的藏族士兵尼瑪丹增。新德里的藏人領袖對中央社表示，這象徵藏人犧牲生命也要對抗中國暴政。

印度陸軍官員、西藏社群成員及印度執政黨印度人民黨（BJP）秘書長馬達哈夫（Ram Madhav）今天上午現身列城，參加印度藏族士兵尼瑪丹增（Nyima Tenzin）的葬禮。

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中印部隊8月31日再度於班公錯湖一帶爆發衝突，隸屬於印度特種邊防部隊的尼瑪丹增因誤踩地雷爆炸陣亡。

事後印度軍方為尼瑪丹增光榮送行的畫面曝光，棺材覆蓋了印度國旗，還有象徵西藏獨立運動的「雪山獅子旗」。

新德里電視台（NDTV）等印度媒體報導，馬達哈夫在出席尼瑪丹增葬禮後曾推文分享葬禮的照片，但外界認為這是印度執政黨向中國發送強烈訊號，馬達哈夫稍後又把這則推文和照片刪除。

西藏流亡政府官員告訴中央社記者，為了紀念這名因中國試圖「暴力入侵他人領土」而喪生的藏族士兵，包括德里在內，印度各地的藏人社區都舉辦追悼儀式。

身為首都最大的藏人社區，北德里俗稱西藏村或西藏市場的Majnu ka tilla社區福利辦公室，也在社區的藏傳佛教寺廟前擺起藏族士兵尼瑪丹增的照片，架設簡易靈堂，舉辦追悼儀式，約有超過40名人士到現場向尼瑪丹增致敬。

參與這場活動的西藏青年大會（Tibetan Youth Congress）領袖多杰讓贊（Dorjee Rangzen）告訴中央社記者，雖然在2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情影響下，主辦單位限制參加人數，但今天還是有很多人到此地向喪生的尼瑪丹增致敬。

多杰讓贊說，中國共產黨從過去以武力占據西藏，以暴政統治藏人後，最近更不斷以武力和暴力在東海、南海、中印邊界「侵略」，欺壓台灣，更在香港大肆拘捕民主人士，已引起全球愛好自由和平的人們憤怒。

多杰讓贊表示，尼瑪丹增的喪生，更象徵藏人寧願犧牲生命，也要對抗中國的暴政，爭取西藏的自由與獨立。

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