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    揮毫為遭港警「騎身」12歲女孩發聲！ 林夕罕見連環怒轟

    2020-09-08 00:04:13
    香港詞神林夕罕見在臉書頻繁發文，更發表4幅各具寓意的書法字畫，批判黑警憑藉裝備武力，最擅長抓捕未成年少女。（林夕提供）

    香港詞神林夕罕見在臉書頻繁發文，更發表4幅各具寓意的書法字畫，批判黑警憑藉裝備武力，最擅長抓捕未成年少女。（林夕提供）

    〔即時新聞／綜合報導〕香港6日「和勇九龍大遊行」期間，警方驅散、拘捕示威者時，有男警員追捕一名年僅12歲的小女孩，更以下半身壓在她身上限制行動。對此，香港詞神林夕罕見在臉書頻繁發文，更發表4幅各具寓意的書法字畫，批判黑警憑藉裝備武力，最擅長抓捕未成年少女。

    林夕今日在臉書連續發表4幅書法字畫，分別是「勁揪」、「六（7、8、9、10、11、12）月飛霜」、「不自由之夏」、「近黑者赤」，皆別有寓意。

    林夕「勁揪」字畫。（圖擷取自臉書＿林夕）

    林夕「勁揪」字畫。（圖擷取自臉書＿林夕）

    「勁揪」字畫中，林夕以濃黑粗硬的筆鋒書寫「勁揪」2字。對此，林夕解釋，有港人在自製口罩上寫明「勁揪」（很會抓）。意思是港警裝備夠勁（厲害），最擅長抓捕未成年少女。無所不能，無所忌憚，無事生非。

    林夕接著直問，挺身站上街頭、捍衛香港法治的反送中示威者，被港府及港警指控為「暴徒」，但「究竟是誰『引發對政府的憎惡和藐視，及民間不滿』？？？」文末也附上註解，「PS：學寫勁揪體，墨汁有咁（這麼）黑得咁黑」，暗諷「黑警」黑到不能再黑了，並在文末附上話題標籤「#防暴警勁揪」。

    林夕「六（7、8、9、10、11、12）月飛霜」字畫。（圖擷取自臉書＿林夕）

    林夕「六（7、8、9、10、11、12）月飛霜」字畫。（圖擷取自臉書＿林夕）

    「六月飛霜」字畫中，「飛霜」2字明顯，背後則是6至12的數字。對此，林夕註解，「柒月半月飛霜，陸柒捌玖拾拾壹拾貳月，無非飛霜。」典故取自中國傳統戲曲《六月雪》情節，「六月飛霜」比喻「含冤昭雪」，蒙受的冤屈將得以伸張，還予清白。對此，網友感傷表示，「六月飛霜 世界怪得誇張」、「一字一淚」、「時時流淚，日日濺血，月月飛霜，年年心傷又新傷。」

    林夕「不自由之夏」字畫。（圖擷取自臉書＿林夕）

    林夕「不自由之夏」字畫。（圖擷取自臉書＿林夕）

    「不自由之夏」字畫中，「自由無價，他們害怕，所以我們不怕。不自由之夏，見字飲水吧。」對此，網友也嘆道，「現今的香港，對自由的渴望彷彿已成惡念」、「香港人對自由已經覺得好奢侈」、「自由已成為『熟悉的陌生詞』」、「「林才子真係好憤怒，好少見連續出post」」。

    林夕「近黑者赤」字畫。（圖擷取自臉書＿林夕）

    林夕「近黑者赤」字畫。（圖擷取自臉書＿林夕）

    「近黑者赤」字畫中，林夕隱晦指出，「近黑者赤。近赤者蠻。」，暗示支持港警濫暴的人多是親中立場，而支持中共政權的人多手段蠻橫。對此，林夕直言，「沉默就是幫兇，沒人有資格說無辜。」

    最後，林夕在下午2點發文分享各種奇花異卉綻放的縮時攝影，並嘆道，「拚命無恙，療癒先交給大自然，深呼吸一口氣，看遍地花開。生命總是代代相傳，各自有各自美麗。」一段話中涵蓋了對香港民主運動「遍地開花」的期許，以及對港人「時代革命」的期待。花開所展現出的生命力，也讓網友驚嘆，「好有力量的畫面，感恩」。

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