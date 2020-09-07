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    悲！美消防員外出救火 家中失火妻兒4人慘死

    美國1名消防員外出救火，家裡竟起火導致妻子和3名孩子喪命。美國火災示意圖，與本新聞無關。（美聯社）

    美國1名消防員外出救火，家裡竟起火導致妻子和3名孩子喪命。美國火災示意圖，與本新聞無關。（美聯社）

    2020-09-07 14:13:05

    〔即時新聞／綜合報導〕鼻酸！美國華盛頓州消防員賈西亞-桑托斯（Raul Garcia-Santos），8月27日出勤協助灌救帕爾默大火（Palmer Fire），家裡竟起火導致妻子和3名孩子喪命。

    據《CBS》附屬電視台《KREM》報導，華盛頓州本頓郡警方報告顯示，上個月27日凌晨0時27分，消防單位接獲綠畝移動房屋公園起火的報告，抵達現場後發現一處移動房屋被燒得結構受損，消防人員奮力灌救進屋搜尋時，發現4人陳屍其內。

    本頓郡法醫李奇（William Leach）表示，死者分別為32歲的賈西亞-瑪汀妮芝（Marcaria Garcia-Martinez）、17歲的盧茲（Luz）、15歲的路易斯（Luis）、6歲的蜜雪兒（Michelle），4人皆因為吸入有毒煙霧而死亡。

    警方指出，起火點似乎是移動房屋的廚房或臥室，亦即拖車的前端或西端，不過失火原因尚未確定，還不清楚室內是否有加裝煙霧探測器。

    這場悲劇傳出後，不少民眾都在集資網站GoFundMe捐款提供喪葬費，原本的預計金額為2.5萬美元（約新台幣73萬元），目前已累積到3.2萬美元（約新台幣93.8萬元），許多網友都悲傷地說這件事真的令人心碎，希望賈西亞-桑托斯的家人可以安息。

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