習近平才說擴大對外開放 德智庫學者：中國經濟政策將碰壁

圖為歐盟代表旗幟（左）與中國國旗。（路透檔案照）

2020-09-06 22:45:03

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國國家主席習近平4日在北京「全球服務貿易峰會」上提到，中國將繼續擴大對外開放，但被認為是「經濟單向開放，政治繼續封閉」。德國智庫莫卡托（Mercator）中國研究中心主任胡謐空（Mikko Huotari）受訪直言，中國經濟模式接下來將四處碰壁。

據《德國之聲》（DW）5日報導，胡謐空在瑞士媒體《新蘇黎世報》（NZZ）的訪問中，談及歐中貿易及中國近期強勢態度時，直指歐洲在經濟上對中國的依賴程度，比許多人以為的更小，雖然汽車產業等特定領域還是相當依賴中國，但總體而言，德國對中國的出口僅佔7％。

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他指出，對歐洲而言，最重要的還是歐洲市場，其次才是美國與中國。他也強調，中國對歐洲的依賴比許多人以為的大得多，因為歐企創造工作機會，並提供技術，歐洲各國毋須妄自菲薄。

至於中國近年不斷改革經濟、持續開放金融市場，並放寬對外企的投資准入，胡謐空認為，中國經濟仍受到國家產業政策及「中國製造2025」等長期計畫影響，「採取這種模式的中國將會碰壁，我懷疑中國能否以國際可以容忍的方式進行現代化。」

針對歐洲今後如何與中國打交道，胡謐空表示，渴望市場機會、且內部聲音不一的歐洲，在中期上對北京很有用處，但歐洲與中國在秩序概念、技術領先地位、市場和影響力方面存在強烈競爭，若歐洲希望在戰略主權、環保、數位化和地緣政策上更具優勢地位，就不得不在內部更積極作為，並在國際上挺身面對中國。

另外，對於美中關係，胡謐空坦言雙方交惡已達涉及「具體政治安全風險及危機」的階段，歐洲人也必須更嚴肅看待台灣問題，若以為事態會升級，但什麼都不會發生，就太天真了。

不過，他認為美國總統大選或許會帶來轉機，即使民主黨候選人拜登勝出，（美中）戰略競爭仍會是基本模式，因為拜登團隊希望透過競爭戰勝中國，料能獲得歐洲各國部分支持。他稱中國在某些領域可以是合作夥伴，但同時也是競爭者及安全政策上的敵手。

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