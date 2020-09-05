習近平稱「中國人民絕不答應與中共割裂」 分析：他在恐慌

中共總書記習近平。（美聯社）

2020-09-05 16:12:43

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國政府近來積極區分「中國人民」與「中國共產黨」，並改稱習近平為「中共總書記」，而非中國國家主席，凸顯其權力並非來自人民。對此，習近平近日公開表態，稱中國人民絕不答應與中共區隔開來。《自由亞洲電台》（RFA）引述分析指出，習近平明顯對美方的策略感到恐慌。

習近平3日在「紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利75週年」座談會上，語氣嚴肅地連說5個「中國人民絕不答應」，包括「任何人、任何勢力企圖把中共和中國人民割裂開來、對立起來，中國人民都絕不答應！」相關談話透過官媒強力播送。

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習近平雖未點名美國，但「5個絕不」正是針對美國政要一再切割中共及中國人民之舉，包括美國國務卿龐皮歐日前在捷克議會致詞時，再次批評「中共始終把自己放在首位，中共已完全脫離中國人民」。

在被問及習的最新談話時，流亡美國的中國盲人維權律師陳光誠向RFA表示，自己是被新華社確認為中國公民的人，「我答應啊！我覺得中國人民應該被世界從中共統治中解救出來。」他又反問，「中國人民答不答應，應該由中國人民來說，哪輪得到你替人民說話？你是人民用選票選出來的嗎？中國人民有說話的自由嗎？」

美國人權組織「公民力量」創辦人楊建利分析，習近平此時大聲疾呼不要把人民與黨分離，以及外交部發言人趙立堅日前宣稱「中國人民就是中共的銅牆鐵壁」等說法，都證明中共害怕政權的非法性被揭穿。

他認為，美國對中政策的決策者，現在非常理解中共是「綁架了中國人民」。正因如此，中共領導人非常緊張，他們一向自詡為「中國人民」說話，若把（中共、中國人民）分開，將直接威脅政權安全。

美國智庫哈德遜研究所前客座研究員韓連潮也推文道，習的5個「絕不答應」恰恰說明他懼怕的5個真相，尤其是美國區分中共和中國人民的政策，「讓他綁架14億人難以為繼」，中國人民也絕不會答應世世代代淪為黨奴。

另一方面，習近平4日在北京「全球服務貿易峰會」上提到，中國將堅定不移擴大對外開放。但楊建利認為，中共想繼續「開放而不改革」，即政治封閉、經濟單向開放，將遇到比以前更大的阻力，因為中國這種與國際社會打交道的方式，只讓中共得到好處，卻威脅到自由世界的生活方式，「美國已經覺醒，歐洲國家也逐漸往這個方向發展。」

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