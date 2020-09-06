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    1家8寶掉入水溝！鴨媽媽超心急 結局大曝光

    1隻鴨媽媽帶著8個寶寶走經一處水溝蓋，所有的寶寶都掉進去。（圖取自TIKTOK、REDDIT）

    1隻鴨媽媽帶著8個寶寶走經一處水溝蓋，所有的寶寶都掉進去。（圖取自TIKTOK、REDDIT）

    2020-09-06 17:31:59

    〔即時新聞／綜合報導〕外國有網友在冰天雪地下，發現1隻鴨媽媽帶著8隻寶寶走在路上，不料經過1處水溝蓋，全部的寶寶都掉進去了，讓鴨媽媽繞著水溝蓋直打轉，相當心急的模樣在網路曝光都引發網友憐憫。

    「抖音」（TikTok）國際版用戶「@danielvx_」上傳1段影片顯示，1隻鴨媽媽帶著8隻寶寶在冰天雪地的環境中步行，不料經過1處水溝蓋，1隻鴨寶寶不慎跌入，鴨媽媽發現隊伍少了1隻寶寶，就循著沿路回去找尋骨肉，但這次卻親眼目睹所有的寶寶們都掉入水溝，無一倖免。

    「REDDIT」用戶「SalvatoreGannaci」貼出的影片顯示，鴨媽媽聽見孩子們在水溝裡面發出的求救聲，心急地繞著水溝蓋打轉，不知道該如何是好，而人類也注意到鴨群有難，立刻打開水溝蓋救援，將所有的鴨寶寶全數救出，寶寶們重見天日後立刻投回媽媽懷抱，而鴨媽媽也立刻帶著孩子們離開危險區域。

    不少「爆廢公社」網友看見這段影片，都感到相當暖心，紛紛留言指出「親生骨肉真的不能不見，剛開始看到影片的時候好難過，還好最後全部都得救了」、「鴨媽媽一定覺得很傻眼，怎麼小孩全部都給我掉進去水溝」、「以後別再帶著小孩走水溝蓋了喔」、「還好有人類在，不然全部都變冰凍鴨」。

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    To follow mom. Part 2 of the mother duck and ducklings video. People were concerned. But they were saved. from r/therewasanattempt

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