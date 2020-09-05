武漢肺炎》患者在加護病房悶太久 西班牙推海灘紓壓10分鐘

西班牙巴塞隆納海邊的德爾馬醫院施行「人道」加護病房計畫，讓武漢肺炎患者可以到海灘享受10分鐘空氣與陽光。（美聯社）

2020-09-06 00:03:43

〔即時新聞／綜合報導〕西班牙巴塞隆納海邊的德爾馬醫院（Hospital del Mar）施行「人道」加護病房計畫，讓武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）患者可以到海灘享受10分鐘充滿海味的空氣與陽光，觀察是否能緩解在加護病房長時間治療，所可能造成的創傷情緒。

根據《美聯社》報導，人道加護病房計畫在武漢肺炎襲擊西班牙之前，已經經過了2年的測試，但隨著武漢肺炎爆發，計畫被迫暫停。今年4月，德爾馬醫院的加護病房容量從正常的18名患者增加到67名。6月時計畫重新啟動，醫師馬林（Judith Marín）說，讓患者在海灘上停留10分鐘，似乎可以改善健康狀況，而計畫的醫療小組希望可以進一步證實這個假設，觀察這樣的戶外活動是否有助於武漢肺炎患者的長期治療，馬林補充，「重要的是，在恢復期一開始就要將患者的情緒健康放在心上。」

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60歲的武漢肺炎患者佛朗哥（Francisco Espana）參與計畫，醫護人員將他的病床推到了海灘廊道上，病床周圍有1名醫師與3名護理師，不斷監測他的生命徵象。佛朗哥說，「這是我記憶中最美好的日子。」

對於這位在當地市場工作，並對音樂充滿熱情的西班牙人來說，在加護病房的52天非常「陰暗」，結束10分鐘的海灘之旅後，佛朗哥在回到加護病房前開玩笑說：「讓我們看看，他們現在是否准我在醫院的自助餐廳喝啤酒！」

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