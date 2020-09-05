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    武漢肺炎》爭議不斷 鍾南山仍入選世衛專家組

    近日傳出鍾南山入選世衛專家組的消息，中國網友紛紛嗨稱「世衛該由中國主導了」。（圖擷取自微博）

    近日傳出鍾南山入選世衛專家組的消息，中國網友紛紛嗨稱「世衛該由中國主導了」。（圖擷取自微博）

    2020-09-05 11:42:26

    〔即時新聞／綜合報導〕中國衛健委專家、工程院院士鍾南山先前因推薦爭議中藥「連花清瘟」治療武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），扯出利益糾葛後，形象受創，不過中國官方依然授予他「共和國勳章」，表彰抗疫功勞，近日更傳出鍾南山入選世衛專家組的消息，中國網友紛紛嗨稱，「世衛該由中國主導了」。

    根據中媒《人民日報》報導，世衛組織新冠肺炎疫情應對評估專家組共同主席於上週四（3日）在成員國吹風會上宣布了專家組成員名單，工程院院士、廣州市呼吸疾病研究所所長鍾南山入選，隔日中國外交部發言人華春瑩表示，疫情仍在全球蔓延，鍾在此時入選世衛專家組可做出積極貢獻。中國網友看了紛紛嗨稱，「我覺得不是入選，是世衛組織有幸請到鐘院士」、「世衛該由中國主導了」。

    不過，根據本報先前報導，在中國被譽為「抗煞英雄」的鍾南山其實爭議不斷，鍾曾宣稱有證據顯示中藥「連花清瘟」有效治療普通型的武漢肺炎患者，導致搶購熱潮，不過事後卻被踢爆他和該藥的獨家生產商關係匪淺，而瑞典方面則認為其藥效不明，未經許可不得輸入；另外中國知名奶製品企業伊利集團曾捐款500萬人民幣（約台幣2100萬元）給鍾南山及其團隊，而後被前央視主持人崔永元踢爆他為伊利產品「置入性行銷」。

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