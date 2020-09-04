和周庭齊撐黃店！黃之鋒曬「男友視角照」 意外引戰

黃之鋒今日偕同周庭一起去香港黃店「Homeland Kitchen」吃午餐，支持「黃色經濟圈」。（圖擷取自臉書＿周庭 Agnes Chow Ting）

2020-09-04 21:37:21

〔即時新聞／綜合報導〕香港民運人士黃之鋒今日在臉書曬出他與周庭兩人一同赴「黃店」（支持香港民主的店家）享用午餐的多張照片，其中一張是黃之鋒坐在周庭對面，以俗稱的「男友視角」的角度，幫周庭與午餐拍照，引起大批網友笑罵黃之鋒，「黃芝丼（黃之鋒的暱稱，取「芝士牛丼男」之意）又開地圖砲」、「幹嘛玩男友視角，你這個黃芝丼要小心」、「男的是妳fans（粉絲）嗎？」、「眼鏡男視角」、「為什麼周庭旁邊有個芝士牛丼（「芝士牛丼男」意為眼鏡宅男）？」。

黃之鋒今日在臉書發文分享，他偕同周庭一起去黃店「Homeland Kitchen」吃午餐，更盛讚餐點樣樣都美味，並附上他以坐在周庭對面的視角，幫周庭所拍攝的照片。文末，黃之鋒也不忘附上話題標籤「#黃之鋒去黃店」。

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「吃完的感受就是，真是好好吃！」周庭也發文分享她與黃之鋒一同到訪黃店用餐的心得，「全部都好好吃，分量好夠，而且價錢不算太貴，如果大家住在附近，歡迎去幫忙支持」。

貼文一出，網友紛紛起鬨笑喊，「這是不是叫做男友視角…」、「在一起！在一起！」、「全日本少男的心碎了」、「男友視覺（x」；網友也激動直呼，「我也想和周庭吃一次飯」、「跟周庭寶貝吃，吃什麼都好吃」。

大批網友笑罵黃之鋒，「這是不是叫眼鏡男視角？」、「黃芝丼放開那個女孩」、「為什麼周庭旁邊有個芝士牛丼？」、「男的是妳fans（粉絲）嗎？」、「幹嘛玩男友視角，你這個黃芝丼要小心」、「黃芝丼又開地圖炮」。

黃之鋒坐在周庭對面，以俗稱的「男友視角」的角度，幫周庭與午餐拍照，引起大批網友揶揄黃之鋒，「幹嘛玩男友視角，你這個黃芝丼要小心」、「黃芝丼又開地圖砲」、「男的是妳fans（粉絲）嗎？」、「眼鏡男視角」。

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