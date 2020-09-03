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    金正恩的新武器？美研判北韓將展示固態燃料洲際飛彈

    北韓2017年7月28日發射「火星14」洲際飛彈。（美聯社檔案照）

    北韓2017年7月28日發射「火星14」洲際飛彈。（美聯社檔案照）

    2020-09-03 23:50:52

    〔編譯管淑平／綜合報導〕美國「國家利益」期刊網站2日報導，北韓可能於10月該國勞動黨成立紀念日，公開展示新型洲際飛彈，可能是採用固態燃料、能攜帶核彈頭直接打擊美國本土的新一代飛彈，將大幅縮短北韓發射準備時間。

    美國智庫「國家利益中心」國防研究院主任卡齊亞尼斯（Harry J.Kazianis）撰文指出，根據他從一名白宮高階官員和多名美國情報官員獲得的消息，美方「強烈懷疑」平壤當局將利用10月10日勞動黨成立75週年閱兵，公開展示新型洲際飛彈。

    若真如此，將代表北韓飛彈技術的「換代」，因為北韓目前擁有的洲際飛彈「火星14」、「火星15」均採用液態燃料，須在發射前才注入火箭，需要更長的發射準備時間；固態燃料火箭可讓燃料儲存火箭內，因此可縮短準備時間，有利隨時待命。北韓洲際飛彈若採用固態燃料，將能真正具備完整的機動性，更難以被敵方偵測和摧毀。

    北韓去年12月曾預告要送給美國「耶誕禮物」，但是至今未見下文；當年同月，平壤還測試一款新型火箭引擎，當時外界揣測可能是測試固態燃料技術；去年12月31日，北韓領導人金正恩宣告，將在2020年讓全世界目睹北韓的「新戰略武器」，許多觀察北韓軍事動態的專家認為，意指新型的固態燃料洲際飛彈。

    北韓在美國大選前公開展示這項技術，可向可能的白宮新主人展現實力，對內也能幫受到新型冠狀病毒疫情、水患、農糧短缺等問題衝擊的金正恩立威。

    金正恩2019年2月26日訪問越南。（路透檔案照）

    金正恩2019年2月26日訪問越南。（路透檔案照）

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