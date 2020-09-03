外媒關注！新版護照公布 民間設計滷肉飯、珍奶版登CNN

時代力量舉辦護照封面創意設計大賽，登上CNN。（圖擷自CNN）

2020-09-03 12:46:13

〔即時新聞／綜合報導〕行政院昨日（2）公布新版護照封面，放大英文「TAIWAN」字樣、國徽外圈加上英文全名「REPUBLIC OF CHINA」標示，外媒也爭相報導。值得一提，《CNN》更報導非官方設計的民間創意版，珍珠奶茶、滷肉飯版本通通放上版面。

《CNN》報導，時代力量從今年5月發起「We Are Taiwan！」護照封面創意設計比賽，共有127組作品，近日投票決選結果出爐，時代力量媒體創意部主任劉仕傑向《CNN》表示，透過這次設計比賽，希望可以讓台灣民眾施展創意，並透過投票選出一個台灣人可以認可的護照封面。

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時代力量舉辦的護照設計比賽，有分「國際規範組」以及「創意組」。「國際規範組」冠軍設計為台灣的「地瓜形狀」，上面則有梅花、台灣黑熊、藍鵲等動植物覆蓋，並在上方寫上大大的「台灣Taiwan」；亞軍則為灰底的簡約設計，以蝴蝶飛舞的翅膀包含台灣島嶼形狀；季軍則是利用許多圓點和繽紛色彩，繪製出台灣島嶼形狀。

此外，「創意組」更是具有別出心裁的設計，不僅有以「滷肉飯」、「珍珠奶茶」為主的設計，還有以台灣藍鵲、台灣黑熊為主視覺的可愛設計。不過最後脫穎而出的則是以梅花為主視覺的設計。

劉仕傑表示，時代力量會舉辦護照封面設計大賽的原因，來自今年初武漢肺炎（新型冠狀病毒，COVID-19）疫情爆發，由於護照上的「CHINA」讓許多國人出國時會被誤會是「中國人」，因此認為應該在護照上面增加「台灣」的識別度。

時代力量舉辦護照封面創意設計大賽，登上CNN。圖為國際標準組前三名。（圖擷自CNN）

時代力量舉辦護照封面創意設計大賽，登上CNN。以台灣黑熊為主的設計非常趣味。（圖擷自CNN）

時代力量舉辦護照封面創意設計大賽，登上CNN。創意組最終以梅花為主視覺設計奪冠。（圖擷自CNN）

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