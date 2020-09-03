郵寄選票恐難防舞弊 美國司法部長稱是在「玩火」

美國司法部長巴爾（William Barr）昨天（2日）表示，美國總統大選的郵寄選票方式恐難防舞弊行為，圖為巴爾。（路透）

2020-09-03 11:27:43

〔即時新聞／綜合報導〕美國司法部長巴爾（William Barr）昨天（2日）表示，美國總統大選的郵寄選票方式恐難防舞弊行為，並稱部分人士是在「玩火」，除此之外，他還提出了外國政府偽造美國選票的可能性，並稱中國對美國選舉構成的威脅比俄羅斯大。

據《路透》報導，巴爾昨天（2日）表示，美國11月3日總統大選的郵寄選票恐難防舞弊行為，他說，「人們試圖改變這個方法的規則，從邏輯上來說，這是非常容易舞弊及受到脅迫的，這個行為既魯莽又危險，人們正在玩火」。

請繼續往下閱讀...

《路透》指出，巴爾援引2005年聯邦選舉改革委員會的報告指稱「預投缺席選票」是選民舞弊的最大根源，他說，「從那時起，不論在報章雜誌或是學術研究上，才開始有人認為這個制度恐難防舞弊」，顯示巴爾支持美國總統川普的論調。

但值得一題的是，郵寄選票在美國已經行之有年，在2016年大選中，每4位投票人就有近1位是透過郵寄選票參與選舉，相關專家認為，其實在美國，任何選民的舞弊行為都非常罕見。

今年受到疫情影響，預估11月3日大選將會有創新高的選民人數使用郵寄選票，而巴爾則稱，當局會儘可能在投票站施行保護措施，確保選民不受感染，而易受感染族群的選民則可選擇「缺席投票」的方式來進行投票。

巴爾還提出了外國有可能偽造美國選票的可能性，但他暫時未提供任何證據，而針對干預選舉的事項，巴爾則認為中國帶來的威脅比俄羅斯大，他表示，「我曾看過情報，而這就是我的結論」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法