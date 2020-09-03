軍事動態》中印邊境升溫 印俄海軍將在安達曼海軍演

中印在邊境發生新一輪衝突之際，印度與俄羅斯海軍將月4日、5日在安達曼海舉行代號「2020英德拉」（Indra 2020）的聯合軍演。（路透）

2020-09-03 10:43:10

〔即時新聞／綜合報導〕中印在邊境發生新一輪衝突之際，印度與俄羅斯海軍將月4日、5日在安達曼海（Andaman Sea）舉行代號「2020英德拉」（Indra 2020）的聯合軍演。印度先前才以疫情為由，退出俄羅斯舉辦的「2020年高加索」（Kavkaz 2020）多國聯合軍演，但消息人士指出，印度是不想與中國共同參加演習。

綜合外媒報導，印度政府消息人士表示，印軍將派出1艘驅逐艦、2艘護衛艦、1艘油輪，俄羅斯則派出2艘驅逐艦、1艘油輪參加軍演。除水面艦外，雙方也會派出各型旋翼與定翼飛行器，進行砲擊、反潛、跟監和海上補給等演練科目。消息人士表示，此次演習將再次顯示出印度與俄羅斯海軍之間的友誼、信任和合作無間。

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安達曼海位處馬六甲海峽進入印度洋的重要航道，是印度海軍監控中國船艦和潛艦活動的重要戰略位置。印度海軍今年7月才與美國海軍「尼米茲號」航艦打擊群在安達曼-尼科巴群島沿岸聯合軍演。

報導指出，此次印俄軍演的位置，與往年與美國、日本舉行的「馬拉巴爾演習」位置接近，該演習今年將會邀請澳洲加入，在印太戰略下，美日印澳4國同盟逐漸形成。

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