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    SEGA秋葉原二號館閉館 近千動漫迷守到最後一刻

    SEGA秋葉原2號館8月30日正式停止營業，當天也有許多玩家到場見證最後一刻，據指至少有近千位玩家死守到最後一刻。（圖擷自官方推特）

    SEGA秋葉原2號館8月30日正式停止營業，當天也有許多玩家到場見證最後一刻，據指至少有近千位玩家死守到最後一刻。（圖擷自官方推特）

    2020-09-03 08:48:12

    〔即時新聞／綜合報導〕受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，日本多個地標設施都陸續關閉，開業已17年的東京秋葉原地標「SEGA秋葉原2號館」日前也宣布於上月底結束營業。據指當晚有近千位玩家死守到最後一刻，網路上也有網友陸續分享相關照片，大嘆「連去見最後一面的機會都沒有」、「一種文化的象徵逝去，覺得難過」。

    秋葉原是國人到日本購買動漫周邊的必去之地，開業長達17年的「SEGA秋葉原2號館」更是ACG迷（日本動畫（Anime）、漫畫（Comics）與電子遊戲（Games））造訪東京必去的重要地標。在其外圍有著多層的SEGA階梯設計，以及三角窗5層樓高的巨大動漫廣告看板。今年初隨著武肺疫情爆發也緊急停業，直到6月間才重啟，但日前該館宣布將於8月底結束營業，雖然沒有明指閉館原因，但外界認為與疫情影響有關。

    綜合媒體報導，該館於8月30日正式停止營業，當天也有許多玩家到場見證最後一刻，據指至少有近千位玩家死守到最後一刻，當晚所有的店員也集合在門口外感謝玩家的一路支持，事後在網路上也陸續有人分享相關畫面，包含過往曾造訪過該館的一些紀錄。

    有些網友也在相關的討論底下留言表示「什麼，不會吧」、「天啊！」、「這間我去過幾次，竟然收掉了！」、「在這邊玩遊戲才能跟人武鬥交流啊」、「連去見最後一面的機會都沒有」，對此表示震驚與不捨。

    開業已17年的東京秋葉原地標「SEGA秋葉原2號館」日前宣布於上月底結束營業。（圖擷自官方推特）

    開業已17年的東京秋葉原地標「SEGA秋葉原2號館」日前宣布於上月底結束營業。（圖擷自官方推特）

    SEGA秋葉原2號館8月30日正式停止營業，當天也有許多玩家到場見證最後一刻，據指至少有近千位玩家死守到最後一刻。（圖擷自推特）

    SEGA秋葉原2號館8月30日正式停止營業，當天也有許多玩家到場見證最後一刻，據指至少有近千位玩家死守到最後一刻。（圖擷自推特）

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