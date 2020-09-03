SEGA秋葉原二號館閉館 近千動漫迷守到最後一刻
〔即時新聞／綜合報導〕受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，日本多個地標設施都陸續關閉，開業已17年的東京秋葉原地標「SEGA秋葉原2號館」日前也宣布於上月底結束營業。據指當晚有近千位玩家死守到最後一刻，網路上也有網友陸續分享相關照片，大嘆「連去見最後一面的機會都沒有」、「一種文化的象徵逝去，覺得難過」。
秋葉原是國人到日本購買動漫周邊的必去之地，開業長達17年的「SEGA秋葉原2號館」更是ACG迷（日本動畫（Anime）、漫畫（Comics）與電子遊戲（Games））造訪東京必去的重要地標。在其外圍有著多層的SEGA階梯設計，以及三角窗5層樓高的巨大動漫廣告看板。今年初隨著武肺疫情爆發也緊急停業，直到6月間才重啟，但日前該館宣布將於8月底結束營業，雖然沒有明指閉館原因，但外界認為與疫情影響有關。
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綜合媒體報導，該館於8月30日正式停止營業，當天也有許多玩家到場見證最後一刻，據指至少有近千位玩家死守到最後一刻，當晚所有的店員也集合在門口外感謝玩家的一路支持，事後在網路上也陸續有人分享相關畫面，包含過往曾造訪過該館的一些紀錄。
有些網友也在相關的討論底下留言表示「什麼，不會吧」、「天啊！」、「這間我去過幾次，竟然收掉了！」、「在這邊玩遊戲才能跟人武鬥交流啊」、「連去見最後一面的機會都沒有」，對此表示震驚與不捨。
セガ秋葉原２号館は８月３０日をもちまして閉館することとなりました。万世橋のそば、特徴的なエスカレーターの外観。秋葉原の街で長らくのご愛顧、まことにありがとうございました。— セガ公式アカウント???? （@SEGA_OFFICIAL） August 24, 2020
ハッシュタグ「#セガ秋葉原2号館の思い出」でぜひみなさまの思い出お聞かせください。 pic.twitter.com/hAWodDQQjk
セガ秋葉原2号館（アキハバラGiGO）本日8月30日（日）閉店、17年間の歴史に幕。秋葉原の入口として多くのひとを迎えていました pic.twitter.com/fIErRndm6F— ﾂﾙﾐﾛﾎﾞ （@kaztsu） August 30, 2020
【お知らせ】— セガ 秋葉原 2号館 （@SEGA_akiba_2） August 24, 2020
8月30日の営業時間ですが10:00～22:00までの営業となります。
閉店時間前に皆様にご挨拶をさせていただく予定ですので最後までよろしくお願いいたします!! pic.twitter.com/cEsrUDn00P