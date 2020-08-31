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    東京「豐島園」今結束94年歲月 將變身哈利波特主題樂園

    位於日本東京的豐島園遊樂園，今天結束營業後正式走入歷史。（圖擷自豐島園官方推特）

    位於日本東京的豐島園遊樂園，今天結束營業後正式走入歷史。（圖擷自豐島園官方推特）

    2020-08-31 20:00:10

    〔即時新聞／綜合報導〕位於日本東京都的「豐島園」遊樂園已有94年歷史，今天（31日）打烊後正式關閉，湧入大量遊客拍照留念。未來，東京都政府將收購園區大部分土地，改建成防災公園，並計畫興建奇幻著作《哈利波特》的主題樂園。

    綜合日媒報導，今天清晨時，「豐島園」大門前已經聚集許多戴口罩的大人和小孩，上午9點不到，園方便提前開放民眾入場，場面相當熱鬧。豐島園也在推特發文，致上多年來的感謝，「讓我們用最棒的笑容迎接您！」

    此外，也有許多網友紛紛表示：「94年來謝謝你們」、「從幼稚園開始每年都來豐島園玩得很開心」、「希望可以不要關閉」、「從我祖父母那一代到現在，能玩得那麼盡興的樂園只有豐島園」。

    豐島園是由西武鐵道的子公司負責營運，園內有已經製造超過100年的旋轉木馬，還有世界上最早的造波池，在東京相當有人氣。在結束營業後，哈利波特主題樂園也將準備動工，預計2023上半年開園。

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