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    武漢肺炎》日本24日增493例、13死 東京病例逼近20000例

    日本24日全境新增493例確診病例、13例死亡病例。（法新社）

    日本24日全境新增493例確診病例、13例死亡病例。（法新社）

    2020-08-25 09:47:47

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續影響日本；據統計，日本24日全境新增493例確診病例、13例死亡病例，較24日的745例有大幅下降。觀察各地區病例數，仍是東京都最多，24日單日新增達95例，大阪府單日新增則達60例。截至最新，目前已有5個地區累計確數突破4000例，其中大阪府突破7000例，東京都逼近2萬例。

    根據《NHK》報導，綜合47個都道府縣11日病例，全境共增493例確診，另增13例死亡病例，分別為沖繩、神奈川縣各4例，東京都、大阪府各2例，福岡縣1例；日本境內累計病例達6萬3996例（含郵輪「鑽石公主號」案確診病例712例），累計死亡病例達1216例（含郵輪「鑽石公主號」案死亡病例13例）。

    重症病例方面，24日新增5例，累計共259例。觀察各自治體病例方面，目前共有東京都、大阪府、神奈川、愛知、福岡和埼玉縣等6個地區累計確診數皆突破3000例，突破4000例的地區則有5處；其中，東京都累計病例達1萬9428例，逼近2萬大關，大阪府則累計7901例，神奈川、愛知、福岡縣確診病例數各別累計超過4000例，埼玉縣累計確診病例則為3589例。

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