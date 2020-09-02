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    武漢肺炎》法新社：全球逾2580萬染疫 已85.7萬人不治

    法新社彙整官方數據，截至台灣時間2日晚間7時，全球至少至少2580萬7000人感染武漢肺炎，其中85萬7824人死亡。圖為西班牙臨時通知全國教師接受核酸檢測。（美聯社）

    法新社彙整官方數據，截至台灣時間2日晚間7時，全球至少至少2580萬7000人感染武漢肺炎，其中85萬7824人死亡。圖為西班牙臨時通知全國教師接受核酸檢測。（美聯社）

    2020-09-02 22:10:00

    〔中央社〕法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間2日11時（台灣2日晚間7時），全球至少85萬7824人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），至少2580萬7000人染疫。

    疫情從去年12月在中國爆發，迄今全球至少1684萬2600人被認為已康復。

    法新社蒐集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但上述數字恐怕只是實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測有症狀或症狀最嚴重的病例。

    全球9月1日通報新增6262人病歿、26萬2790起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為巴西（1215死）、美國（1090死）與印度（1045死）。

    美國仍是疫情最嚴重國家，累計18萬4689人病故、607萬6281例確診，至少220萬2663人已康復。

    其他疫情嚴重國家還包括巴西（12萬2596人喪生、395萬931人染疫）、印度（6萬6333人喪生、376萬9523人染疫）、墨西哥（6萬5241人喪生、60萬6036人染疫）、及英國（4萬1504人喪生、33萬7168人染疫）。

    依照染疫死亡人數占人口比例，秘魯是死亡率最高國家，每10萬人就有88人染疫喪命；其次依序為比利時（85人）、西班牙（62人）、英國（61人）及智利（59人）。

    從區域來看，拉丁美洲和加勒比海地區累計28萬367死、743萬7660例確診；歐洲累計21萬6403死、402萬5582例確診；美國和加拿大累計19萬3854死、620萬5463例確診。

    亞洲累計9萬9555死、533萬2109例確診；中東地區累計3萬6873死、151萬5498例確診；非洲累計3萬65死、126萬1375例確診；大洋洲累計707死、2萬9320例確診。

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