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    武漢肺炎》阿聯連2天新增確診逾500例 確診數呈週期性上升

    阿拉伯聯合大公國昨天（1日）通報新增574例確診，為該國連續第2天通報新增確診逾500例。（美聯社）

    阿拉伯聯合大公國昨天（1日）通報新增574例確診，為該國連續第2天通報新增確診逾500例。（美聯社）

    2020-09-02 12:01:27

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續，阿拉伯聯合大公國昨天（1日）通報新增574例確診，為該國連續第2天通報新增確診逾500例，致使全國累計確診增至7萬805例、384人死亡，確診數進入週期性上升。

    據《路透》報導，阿拉伯聯合大公國政府通訊部門昨天（1日）在推特發文表示，阿聯過去24小時新增武漢肺炎確診574例，而前天（8月31日）阿聯通報新增確診541例、死亡2例，顯示阿拉伯聯合大共國確診數進入週期性上升，連續2天新增超過500例。

    《路透》指出，阿聯教育部長表示，本週開學後多數學校將如期重啟，但仍有部分機構因員工遭列為疑似病例而維持遠距教學。而阿聯單日新增最多的紀錄是在7月5日，為683例，從5月疫情到達顛峰後，阿聯的疫情就轉為週期性的上升狀態。

    阿聯政府於6月24日取消全國宵禁，相關商業和公共場所也都重新開放，杜拜遊客旅遊中心也在7月7日重新對外國訪客開放，不過，政府人員上月曾表示，如果感染數越來越多，當局不排除會重新恢復宵禁。

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