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    831事件周年》扯倒女子才知是孕婦？ 港警被現場影片打臉

    香港831太子站襲擊事件昨天屆滿1周年，不少市民聚集在太子、旺角一帶進行「反警暴示威」，港警到場驅離時，一名孕婦遭拉跌倒地。（港媒Studio Incendo授權提供）

    香港831太子站襲擊事件昨天屆滿1周年，不少市民聚集在太子、旺角一帶進行「反警暴示威」，港警到場驅離時，一名孕婦遭拉跌倒地。（港媒Studio Incendo授權提供）

    2020-09-01 17:18:33

    相關新聞：831周年》孕婦遭港警扯倒 夫被依「公眾地方行為不檢」拘捕

    〔即時新聞／綜合報導〕香港831太子站襲擊事件昨天屆滿1周年，不少民眾聚集在太子、旺角一帶進行「反警暴示威」，港警到場進行驅離時，1名孕婦遭拉跌倒地，其丈夫還因向警方大聲抗議而被依「公眾地方行為不檢」罪名遭捕，對於孕婦跌倒一事，港警稱拉倒後才知道是孕婦，並隨即送醫，但從現場影片可以看出，警方在拉倒孕婦前，現場人潮就已經提醒女子是「大肚婆（孕婦）」。

    綜合港媒報導，針對孕婦被拉倒一事，港警昨晚於臉書粉專發文說，警方抵達亞皆老街一帶逮捕一名男子時，一度拉開其身邊同行女子，隨後發現是孕婦且感到不適，立即提供協助、叫來救護車送往廣華醫院，同時對孕婦表示慰問。

    不過根據《立場新聞》 報導，孕婦被扯倒前曾被到場港警撞到，丈夫不滿爆粗口大聲地說，「睇住大肚婆呀嘛（看著孕婦嘛）」，接著在場民眾不停鼓譟，不悅頻爆粗口，更大喊提醒港警該女是「大肚婆」，沒想到孕婦仍遭港警扯倒在地，場面隨即陷入混亂。

    這已經不是港警第一次對孕婦下手，過去在香港爆發的示威遊行中，港警就曾逮捕過孕婦，更有警員不滿孕婦批評，進而朝手無寸鐵的孕婦下手，拿出胡椒噴霧朝臉猛噴並「壓制在地」。

    《立場新聞》現場影片

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