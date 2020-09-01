831週年》孕婦遭港警扯倒 夫被依「公眾地方行為不檢」拘捕

香港831太子站襲擊事件昨滿1週年，不少民眾聚集在太子、旺角一帶，港警昨驅散掃蕩時，1名孕婦傳出遭推跌倒地。（港媒Studio Incendo授權提供）

2020-09-01 14:56:29

〔即時新聞／綜合報導〕香港831太子站襲擊事件昨滿1週年，不少民眾聚集在太子、旺角一帶，港警昨驅散掃蕩時，1名孕婦傳出遭拉跌倒地，丈夫陪同送醫後被捕，罪名為「公眾地方行為不檢」。對於孕婦跌倒一事，特首林鄭月娥也表示關注，並稱若社會沒發生衝突就不需警方執法。

綜合港媒報導，港警昨晚於臉書粉專發文表示，警方抵達亞皆老街一帶逮捕1名男子時，一度拉開其身邊同行女子，隨後發現是孕婦且感到不適，立即提供協助、叫來救護車送往廣華醫院，同時對孕婦表示慰問。

請繼續往下閱讀...

報導指出，該名孕婦送醫時，對於是否港警推她落地，然後他們噴胡椒噴霧等詢問，均以「是」作為回應，至於寶寶的狀態則未知、應該沒事。據報，親屬表示，孕婦懷孕7至8個月，胎兒仍有心跳。

報導提到，旺角區議員透露，孕婦經檢查無大礙，目前仍在病房觀察，不過她的丈夫被以「公眾地方行為不檢」起訴，但有請律師協助，並指有影片片段顯示丈夫曾大聲表示太太被港警撞到而不滿，雙方產生口角。

報導提及，林鄭月娥回應，對於孕婦於執法期間出現不舒服，警方已表示關注，她除了關注也不希望再發生相關案例，但社會若沒衝突、暴亂就不需警方執法，並指混亂情況下，警方執法過程發生不樂見的事，事後得評估檢討能否改進。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法