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    韋德齊訪台中國玻璃心碎 趙立堅跳腳︰一定讓他付出深重代價

    對於捷克議長訪台一事，中國外交部發言人趙立堅表示，「一定要讓其為自己的短視行為和政治投機付出深重的代價」。（法新社）

    對於捷克議長訪台一事，中國外交部發言人趙立堅表示，「一定要讓其為自己的短視行為和政治投機付出深重的代價」。（法新社）

    2020-08-31 17:21:28

    〔即時新聞／綜合報導〕捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）昨率團訪台，引起中國官方強烈反彈，人在德國的外交部長王毅、中國官媒齊跳腳怒批，外交部發言人趙立堅今日下午也表示，對於捷克議長公然挑釁及其背後的反華勢力，中國政府和中國人民絕不會坐視不管，「一定要讓其為自己的短視行為和政治投機付出深重的代價」。

    趙立堅在今日的例行記者會上表示，中方對捷克反華勢力蓄意侵犯中國主權，粗暴干涉中國內政的惡劣行徑表示強烈譴責和嚴重關切，又引述昨日王毅批評，稱捷克議長「挑戰一個中國原則，是與14億中國人民為敵，也是國際背信行為」。

    趙立堅又說，中國政府和中國人民對於捷克議長的公然挑釁及其背後的反華勢力，絕不會坐視不管，「一定要讓其為自己的短視行為和政治投機付出深重的代價」，並敦促捷克有關方面立即採取措施，消除這一錯誤行徑的惡劣影響，避免損害中捷雙邊關係。

    趙立堅強調，正告台灣當局及操弄韋德齊背後的反華勢力，他們的所作所為改變不了台灣是中國不可分割的一部分的事實，「任何搞政治操弄，製造『台獨』分裂活動的企圖都不會得逞」。

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