美國姦殺10歲女童死囚注射毒藥伏法 肺部淹血宛如溺水痛苦

美國司法部今年6月宣布將執行死刑，並於今年7月14日時隔17年來再度執行首起聯邦死刑。刑房示意圖。（美聯社）

2020-08-29 23:13:49

〔即時新聞／綜合報導〕美國司法部今年6月宣布將執行死刑，並於今年7月14日時隔17年來再度執行首起聯邦死刑。今（29）日司法部又執行死囚尼爾森（Keith Nelson）的死刑，以注射毒藥「戊巴比妥」（pentobarbital）方式使他死亡。

綜合外媒報導，現年45歲的尼爾森在21年前綁架、性侵10歲女孩帕梅拉（Pamela Butler）後再用電線將她勒死，並棄屍在一座教堂附近的林區。檢察官說，尼爾森與被害人並不認識，犯案前一個月他告訴同事，他計畫綁架一位女性，並強姦、虐待、殺害對方，因為他無論如何都想回到監獄。

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尼爾森28日下午在印第安那州特雷霍特（Terre Haute）聯邦監獄的死刑室執行死刑。當時監獄執法人員詢問尼爾森是否有遺言，等了15秒沒有獲得回應後開始注射毒藥，尼爾森並在9分鐘後死亡。

在執行死刑前，尼爾森的法律團隊針對毒藥戊巴比提出一系列的法律攻防。他們提交文件指出，上個月對一名囚犯屍體解剖後，表明使用這種毒藥會造成肺部被血液淹沒，引起類似溺水般的疼痛感，最後使得心臟停止運轉。他們認為，這種方式會造成當事人不必要的痛苦。

帕梅拉的母親契芮（Cherri West）希望尼爾森的死，可以讓她失去女兒痛苦幾十年的生活，帶來些許安寧。「知道那是她（帕梅拉）地球上看到的最後一張臉，而且不知道自己將遭到如何恐怖的對待，這讓我精神崩潰」。

尼爾森的律師則說，他當事人應該被減輕罪刑，因為尼爾森在嬰兒時期受到腦損傷，且在兒童時期被虐待過；尼爾森律師團的另一位律師則說，他們認識的尼爾森不是殺人兇手，他們看到了他的人性、同情心和幽默感。

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