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    美時隔17年重啟聯邦死刑後 本週已處決3名死囚

    美國聯邦死刑中斷17年後，短短一週內就有3名死刑犯被處死。圖為17日伏法的洪肯（Dustin Honken）。（美聯社）

    美國聯邦死刑中斷17年後，短短一週內就有3名死刑犯被處死。圖為17日伏法的洪肯（Dustin Honken）。（美聯社）

    2020-07-18 12:10:18

    〔即時新聞／綜合報導〕美國聯邦死刑中斷17年後，於14日對殺害一家三口的死囚路易斯．李（Daniel Lewis Lee）執行注射死刑，16日則是姦殺少女的普基（Wesley Purkey）被送上黃泉路，17日為洪肯（Dustin Honken）結束罪惡的一生，短短一週內就有3名死刑犯被處死。

    據《美聯社》報導，洪肯原本是有著大好前途的化學系學生，孰料1993年7月，他因為毒品案在愛荷華州綁架了鄧肯（Lori Duncan）和她的男友尼科爾森（Greg Nicholson），甚至連鄧肯2個10歲和6歲的女兒都不放過，冷血地朝4人頭部開槍再棄屍，當時2名小女孩身上還穿著泳衣，隨後洪肯又槍殺了1名毒販。

    手上沾有5人鮮血的洪肯，於17日下午4時許被執行死刑，他固定在死刑床上後眼睛牢牢地看著天花板，注射藥劑後洪肯開始不斷眨眼睛、手指抽搐、嘴唇顫抖，幾分鐘過後他變得呼吸困難，臉色變得越來越灰暗，隨著呼吸逐漸變淺，洪肯於下午4時36分被宣布死亡，整個死刑過程約達30分鐘。

    洪肯的律師諾蘭（Shawn Nolan）感嘆，政府根本沒有理由將洪肯處以死刑，「他本可以用剩下的日子來幫助別人，並進一步救贖自己。」

    對此，美國司法部發言人庫佩克（Kerri Kupec）強調，「在洪肯冷漠結束5人性命的近30年後，他終於接受了正義的制裁。」

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    美國死囚普基（Wesley Purkey）16日被執行聯幫死刑。（法新社）

    美國死囚普基（Wesley Purkey）16日被執行聯幫死刑。（法新社）

    殺害一家三口的美國死囚路易斯．李（Daniel Lewis Lee）14日執行注射死刑。（美聯社）

    殺害一家三口的美國死囚路易斯．李（Daniel Lewis Lee）14日執行注射死刑。（美聯社）

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