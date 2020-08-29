安倍接班人是誰？日網友捨親中石破茂 近7成選「鷹派」河野太郎

日本最大入口網站《Yahoo！Japan》舉辦線上民調「誰適合接任自民黨下任黨魁」，防衛大臣河野太郎以超過67％的支持度碾壓被部分日媒看好的「親中派」石破茂。（圖截自Yahoo!Japan）

2020-08-29 10:13:07

〔即時新聞／綜合報導〕日本首相安倍晉三因潰瘍性大腸炎惡化，為避免妨礙國家的政治局勢，昨日宣布將提前卸下首相職務，直到自民黨選出下一任首相為止。日本最大入口網站《Yahoo！Japan》昨晚立刻舉辦線上民調「誰適合接任自民黨下任黨魁」，截至今早9時30分已有超過15萬網友投票，「鷹派」防衛大臣河野太郎以超過67％的支持度勝過被部分日媒看好的「親中派」石破茂。

自民黨預計在9月選出新黨魁出任首相，根據《Yahoo！Japan》的民調顯示，部分日媒看好的「石破茂」並不受網友青睞，支持度僅14%，居榜上第2位，但現任防衛大臣河野太郎卻得到67.6%的壓倒性支持，狂輾其他人選。

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63歲的石破茂過去3度與自民黨總裁大位錯過，其中2次的競爭對手都是安倍晉三，因此傳兩人有「瑜亮情結」，而最不受網友青睞的原因則是他多次發表「親中」、「親韓」言論，像是希望黨員考慮「若中止習近平以國賓身分訪日」，將會為兩國帶來什麼後果。

而56歲的河野太郎則對習近平訪日一事抱強硬立場，他曾公開批評中國持續打壓台灣、硬推「港版國家法」、企圖單方面改變南海現狀，也積極想加入美英領導的「五眼聯盟」，加上河野太郎在Twitter上相當活躍，吸粉功力強，但是因他的「鷹派」作風，使他在黨內接受度較低。

日本網友紛紛表示，「從具備正常人常識、知性、世界觀來看，當然是河野防衛相」、「敢在國際社會堂堂表明日本立場的河野當然是唯一人選」、「主流民意果然還是河野」，也大酸石破茂，「絕對不要石破」、「石破那一套在國際上行不通」、「親中親韓媒體的民調狂推石破，萬萬不可」、「只有被左派媒體洗腦的老爺爺才會支持他」、「親中政治家敬謝不敏」、「反對石破，不但想把自衛隊的情報跟中韓分享，到現在還想邀請中國領導人用國賓身分訪日。他大概會怕開戰，直接把沖繩和尖閣全拱手讓給中國」。

日本現任防衛大臣河野太郎。（美聯社資料照）

日本前防衛大臣石破茂。（彭博資料照）

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