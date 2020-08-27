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    防範中國經濟間諜 日本自民黨建議政府設專責情報機構

    日本自民黨將向內閣提出建議，要求設立專責情報機構，防範中國經濟間諜。（歐新社）

    日本自民黨將向內閣提出建議，要求設立專責情報機構，防範中國經濟間諜。（歐新社）

    2020-08-27 19:32:51

    〔即時新聞／綜合報導〕為防範中國經濟間諜，日本自民黨26日表示，將在年底前向內閣提交建議，要求設立一個專門調查和分析經濟安全問題的專責機構。

    日經亞洲評論》報導，日本自民黨稅制調查會長甘利明，26日在黨內會議指出，如今不只掌握敏感資訊的軍事機構需要情報能力，民間單位也需要用來保護自己的數據資料。

    對此，自民黨將向內閣提出設置專責機構的建議，為政府、各家企業及大學等單位提供更安全的保護。日本多摩大學教授國分俊史表示，美國CIA和英國軍情六處（MI6）都有專門的經濟情報小組，可以和民間企業和學術機構交換資訊，而日本也將效仿其做法，設立專責機構。

    自民黨將提出多項建議，包括鼓勵政府為處理敏感資訊的企業訂定安全指南，並呼籲企業內部成立反間諜團隊等。此外，也希望能讓公、私部門進行人員交流，例如美國公司僱用聯邦調查局（FBI）和中央情報局（CIA）的前官員等。

    報導指出，美國華盛頓近年逮捕許多經濟間諜。隨著中國北京的情報收集工作不斷擴大，並以《國家情報法》規定公民和組織有義務配合國家情報部門合作，讓日本越來越擔憂潛在的資料外洩，最近也開始和國際情報分享同盟「五眼聯盟」展開更密切的討論。

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