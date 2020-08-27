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    封鎖不利消息 中國近期加強拆除民間衛星接收碟

    中國內部傳出加強封鎖境外新聞報導的消息，中共當局近期加強拆除民眾私自安裝的衛星接收碟，以便杜絕未經中共當局審查的境外電視、廣播節目，以防影響民眾。（彭博）

    中國內部傳出加強封鎖境外新聞報導的消息，中共當局近期加強拆除民眾私自安裝的衛星接收碟，以便杜絕未經中共當局審查的境外電視、廣播節目，以防影響民眾。（彭博）

    2020-08-27 18:30:19

    〔即時新聞／綜合報導〕中國內部傳出加強封鎖境外新聞報導的消息，中共當局近期加強拆除民眾私自安裝的衛星接收碟，以便杜絕未經中共當局審查的境外電視、廣播節目，以防影響民眾。

    根據長期關注中國宗教、人權的義大利媒體《寒冬》報導，在4月底時中國各地政府陸續發出清除衛星接收碟的通告，其中遼寧省莊河市的「境外衛星整治工作領導小組」便要求民眾在6月30日前要將擅自安裝的「衛星地面接收設施」進行全面清理，逾期未拆除者不僅會被當局被強拆，拒拆者還可能被追究法律責任；浙江省有市政府部門更稱此舉是抵制境外衛星電視節目傳播，「維護意識形態安全」的重要舉措。

    中國政府通告中的「衛星地面接收設施」，指的是被中國民眾俗稱為「小鍋蓋」「衛星鍋」的衛星接收碟，因為價格便宜、接收頻道多而廣受歡迎，雖然中共當局早有規定禁止居民私自安裝衛星接收器，但並沒有嚴格落實，在中國農村地區，安裝衛星鍋仍較為普遍；過去中共主要通過惡意干擾頻道的信號，以禁止民眾接收特定頻道的信息，但最近中共當局開始加強審查民眾接收的一切信息，並意圖全面拆除私設衛星接收器，「很多人認為這一行動與外國對中共政策的批評不斷增加有關係」。

    當局不僅動手強拆民眾的衛星接收碟，還動用官媒發布許多有關拆除「衛星鍋」的「正面宣傳報導」，強調這是為防雷擊，防止意外掉落砸傷路人，以及防止境外節目毒害未成年人，雖然媒體大肆宣傳，但許多人認為拆「衛星鍋」行動是為了抵制國內外時事信息的傳播。

    遼寧省某村的有位政治部主任透露，在中國，香港、台灣有很多節目，以及法輪功等被查禁宗教團體的節目都是禁播的，「政府是怕一些國外的節目對其統治不利，所以就要拆除所有人家裡的『衛星鍋』。」，另外遼寧省也有位政府內部人士指出，「『衛星鍋』能收到外國節目，將中共做的這些醜事、惡事揭露出來讓大陸民眾知道，這樣政府就不好統治了，就是這麼回事」。

    在4月底時中國各地政府陸續發出清除衛星接收碟的通告，其中遼寧省莊河市的「境外衛星整治工作領導小組」便要求民眾在6月30日前要將擅自安裝的「衛星地面接收設施」進行全面清理。（圖擷取自《寒冬》）

    在4月底時中國各地政府陸續發出清除衛星接收碟的通告，其中遼寧省莊河市的「境外衛星整治工作領導小組」便要求民眾在6月30日前要將擅自安裝的「衛星地面接收設施」進行全面清理。（圖擷取自《寒冬》）

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