武漢肺炎》世衛結束中國病源調查 竟未去武漢

1月28日，世衛秘書長譚德塞訪問北京，與中國領導人習近平相談甚歡。（路透資料照）

2020-08-27 15:58:29

〔編譯陳成良／綜合報導〕世界衛生組織（WHO）代表團隊近日在中國調查武漢肺炎（新行冠狀病毒病，Covid-19）病毒起源的任務。據英國《金融時報》27日報導，該團隊竟沒有前往去年12月最先傳出疫情的武漢實地調查！

自武肺疫情爆發以來，圍繞中國實驗室的「病毒洩露論」多次成為輿論關注焦點，中國實驗室的安全屢遭質疑。美國總統川普及國務卿龐皮歐奧幾次稱有證據證明武肺病毒來自武漢的病毒實驗室，中國對這種說法均提出反駁。

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一位美國高級官員告訴《金融時報》：「WHO代表團在北京待了三週，但根本沒有接近武漢，任何找到線索的機會現在都沒有了。」

澳洲國會議員夏爾馬（Dave Sharma）說，「WHO對這一流行病的早期反應，似乎是希望避免得罪中國，國際社會嚴正關切世衛的嚴謹性和獨立性，如今證明是正確的。」

WHO的194個成員國，於5月19日的世界衛生大會（WHA）視訊會議中，表決通過「對武漢肺炎疫情及病毒源頭，進行獨立調查」。

儘管WHO及其秘書長譚德塞屢次感謝中國「立即」分享武漢肺炎病毒基因序列，但美聯社6月初根據數十場訪問與內部文件踢爆，中國其實拖了一週以上才公布序列，且中國推延資訊也令世衛官員挫折。

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