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    武漢肺炎》醫生昨大罷診 南韓增441例確診創近半年新高

    南韓中央防疫對策本部今表示，昨新增441例武漢肺炎確診，創下自3月7日以來近半年新高。（法新社）

    南韓中央防疫對策本部今表示，昨新增441例武漢肺炎確診，創下自3月7日以來近半年新高。（法新社）

    2020-08-27 10:43:49

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓中央防疫對策本部今（27日）表示，昨新增441例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診，創下自3月7日以來近半年新高，不但首都圈疫情持續蔓延，首都圈外也接連出現群聚感染，疫情恐將持續擴散。

    《韓聯社》報導，始於首都圈教會和光化門集會的疫情持續發酵，本月14日起連續兩週在100-300例之間徘徊，昨新增確診一舉突破400，來到441例，創3月7日以來近半年新高，同時新增1人不治，目前南韓累計18706例確診，313死。

    昨新增的441例中社區感染病例434例，其中首都圈313例，非首都圈也有121例，顯示疫情向非首都圈擴散，最早爆發疫情的首爾北部的「愛第一」教會，其確診數已經來到933例，同時擴散至醫院、幼兒園等23處設施，而另一處光化門集會相關病例也增至219例。

    在疫情復燃的情況下，南韓國內卻爆發因不滿南韓政府醫學院擴招等醫療政策，南韓醫界昨起展開全國大罷診行動，實習醫生更是早在21日起就啟動無限期罷診，南韓政府嚴令首都圈醫生立刻返崗複診，否則處3年以下有期徒刑或3000萬韓元（約新台幣74萬）罰金，恐暫時吊銷從醫資格。

    不過大韓實習醫生協會拒不執行政府命令，強調此後所有實習醫生將只以志願服務的形式只參與武漢肺炎相關的篩查診療。

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