緊鄰金正恩！ 羅冠聰登義國報紙：將對黑警的憤怒化為勇氣

香港眾志創黨主席羅冠聰流亡海外，目前到義大利羅馬，登上義大利報紙《Il Giornale》，碰巧與北韓領導人金正恩同框。（圖擷取自臉書＿羅冠聰 Nathan Law）

2020-08-27 00:41:48

〔即時新聞／綜合報導〕目前流亡海外的香港眾志創黨主席羅冠聰赴義大利羅馬展開港人抗爭的國際連線工作，並登上義大利媒體《Il Giornale》紙本新聞版面。羅冠聰也提到民主黨立法會議員等16人今日被香港警方拘捕，讓他誓言：「黑警高官愈痴線（短路、秀抖），我們就要愈努力。將憤怒化為勇氣及動能。」羅冠聰這篇報導緊鄰北韓領導人金正恩的新聞，意外成為亮點。

羅冠聰今（26）日在臉書發文報告他在義大利所進行的國際連結工作的進展，該行程主要任務是引起義大利傳媒關注，因此在遞交給義大利外交部長迪馬尤（Luigi Di Maio）的信函中，也提到希望義國政府能從議會立場向中國提出對香港議題的關注，最後此議題被擺上會議，引起義國政壇關注，而迪馬尤在與中國外交部長王毅會面時，也強調港人權利及自由必須受到尊重。

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而後，羅冠聰再發文分享他登上義大利媒報紙版面，並提及香港立法會議員林卓廷、許智峯等16人今日被港警以涉嫌721元朗白衣人事件中的暴動罪加以拘捕一事。

「黑警高官愈痴線，我們就要愈努力。將憤怒化為勇氣及動能。」羅冠聰對此誓言，未來更會持續國際連結工作，中共打壓愈大，港人反抗愈大。

文末，羅冠聰也指出照片中「亮點」，該新聞版面中恰巧有北韓領導人金正恩的照片，並直呼「仲要（還要）同金正恩同框」。

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