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    20歲女子送院搶救不治 3小時後殯儀館內睜眼「復活」

    美國底特律1名20歲女子被醫院宣告死亡，在殯儀館「復活」。屍袋示意圖。（路透檔案照）

    美國底特律1名20歲女子被醫院宣告死亡，在殯儀館「復活」。屍袋示意圖。（路透檔案照）

    2020-08-26 20:45:59

    〔即時新聞／綜合報導〕外國1名女子近日送往醫院急救，經醫師診斷後宣告不治死亡，法醫驗屍完畢後將遺體裝入屍袋並送往殯儀館，館方將女子從屍袋取出時發現她睜開雙眼還活著，再次送往醫院急救。

    根據《紐約時報》《ABC NEWS》報導，美國底特律1名20歲女子患有先天性腦麻，23日清晨在自家被親屬發現嘴唇發白、嘴裡有不明分泌物，且還有呼吸困難等症狀，家人立刻急call救護車前來將女子送往醫院，救護人員上午7點34分抵達時女子已經停止呼吸，醫護人員趕忙將她送往醫院。

    底特律紹斯菲爾德 （Southfield）消防局長強尼．梅尼菲（Johnny L. Menifee）指出，「醫護人員進行30分鐘的心肺復甦術和其他挽救生命的方法。鑑於醫學讀數和患者當時的狀況，確定她沒有生命跡象。」當地醫院的急診科醫師對此宣布患者不治死亡，法醫驗屍完後，遺體被裝入屍袋。

    不料，當家屬選擇將屍袋送往當地的殯儀館後，館方人員要將遺體從屍袋中取出作防腐處理，竟發現女子睜開雙眼，館方在當天上午11點45分急忙致電女子家屬告知此事，並通知急救人員盡速前來，相關人員全都相當驚訝，但女子目前的生命跡象處在危急狀態，家屬已經聘請律師打算對醫院提告，紹斯菲爾德政府也展開內部調查。

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