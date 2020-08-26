北韓巡邏艇開火！ 10中國漁船捕魚至少3死

北韓1艘巡邏艇對中國漁船開火，造成3人死亡。圖為2017年印尼炸毀因非法捕撈扣押的中國漁船，與本文無關。（美聯社檔案照）

2020-08-26 18:42:18

〔即時新聞／綜合報導〕中國漁船在全球各地非法濫捕，南韓媒體今日報導，北韓1艘巡邏艇 （Patrol boat）在該國水域偵獲非法捕魚的中國漁船，當下立刻向漁船開火，造成3名中國漁民死亡；中方刻意低調、全力壓消息。

根據南韓首爾《《每日朝鮮》報導，不願具名的中國消息人士透露，約10艘中國漁船本月11日在北韓西海岸出沒，該地點位於北韓海州市、南韓甕津郡接壤處外海，屬於北韓黃海南道轄區，當時1艘北韓巡邏艇發現中國漁船非法捕魚，立刻開火，至少有3名中國漁民因此喪生。

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消息人士出於安全原因要求匿名，他聲稱，北韓巡邏艇因收受賄賂，去年為止都沒有對中國漁船做出威脅舉動，但過去也曾有北韓巡邏艇對中國漁船開槍警告的案例，這一次北韓巡邏艇直接對中國漁船開火並殺死漁民，這極有可能是為了報復中國漁船7月在鴨綠江三角洲衝撞朝鮮巡邏船。

消息人士指出，被北韓巡邏艇擊中的中國漁船，被船隊中的其他船隻拖走，中國當局一直在努力確保事件的消息不會洩漏，但中方已經下令暫時禁止丹東市民眾捕魚，當地與北韓新義州市僅一水之隔，而今年6月中方也查到北韓海岸警衛隊有殺死中國漁民的嫌疑，但目前將案件擱置，沒有行動。

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