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    美國威州示威凌晨傳槍響 至少1死2傷

    美國威斯康辛州城市基諾沙示威延燒，示威者和警方25晚間僵持在地方法院外。（法新社）

    美國威斯康辛州城市基諾沙示威延燒，示威者和警方25晚間僵持在地方法院外。（法新社）

    2020-08-26 17:22:34

    〔即時新聞／綜合報導〕美國威斯康辛州非裔男子布雷克（Jacob Blake）日前遭警方連開7槍，造成下身癱瘓，引發威州城市基諾沙（Kenosha）抗議行動，當地時間25日晚間迎來示威第3夜，隔天凌晨現場卻傳出多起槍響，據報導，至少有3人中彈，其中1人死亡。

    綜合外媒報導，基諾沙示威者與執法人員在地方法院外爆發衝突，示威者被催淚瓦斯驅離後，26日凌晨傳出多起槍響，執法人員隨後證實，至少3人中彈。警長貝斯（David Beth）表示，槍擊事件導致3人中彈，其中1人死亡、1人自行走到醫院接受治療，傷者的狀況仍未知。

    警方和示威者25日晚間僵持在地方法院外，長達數小時，示威者聚集在臨時架起的金屬圍籬外，持續向駐守法院的警察扔擲瓶罐、岩石並施放煙火。執法人員警告示威者違反宵禁，恐面臨逮捕，並以催淚瓦斯和橡膠彈回應示威者行動。多數示威者撤離至數個街區外，隨後與擁槍團體發生口角，凌晨傳出多起槍響。

    目前仍不清楚開槍的男子身份，基諾沙警方和聯邦調查局已針對持槍男子展開調查。威斯康辛州長埃弗斯（Tony Evers）則在稍早增派國民兵至當地，防止警民衝突再起，並宣布進入緊急狀態，呼籲示威者保持和平。

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