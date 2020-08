美國威州示威凌晨傳槍響 至少1死2傷

2020-08-26 17:22:34

〔即時新聞/綜合報導〕美國威斯康辛州非裔男子布雷克(Jacob Blake)日前遭警方連開7槍,造成下身癱瘓,引發威州城市基諾沙(Kenosha)抗議行動,當地時間25日晚間迎來示威第3夜,隔天凌晨現場卻傳出多起槍響,據報導,至少有3人中彈,其中1人死亡。

綜合外媒報導,基諾沙示威者與執法人員在地方法院外爆發衝突,示威者被催淚瓦斯驅離後,26日凌晨傳出多起槍響,執法人員隨後證實,至少3人中彈。警長貝斯(David Beth)表示,槍擊事件導致3人中彈,其中1人死亡、1人自行走到醫院接受治療,傷者的狀況仍未知。

警方和示威者25日晚間僵持在地方法院外,長達數小時,示威者聚集在臨時架起的金屬圍籬外,持續向駐守法院的警察扔擲瓶罐、岩石並施放煙火。執法人員警告示威者違反宵禁,恐面臨逮捕,並以催淚瓦斯和橡膠彈回應示威者行動。多數示威者撤離至數個街區外,隨後與擁槍團體發生口角,凌晨傳出多起槍響。

目前仍不清楚開槍的男子身份,基諾沙警方和聯邦調查局已針對持槍男子展開調查。威斯康辛州長埃弗斯(Tony Evers)則在稍早增派國民兵至當地,防止警民衝突再起,並宣布進入緊急狀態,呼籲示威者保持和平。

