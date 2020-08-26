武漢肺炎》才陷貪污疑雲 巴西總統長子也傳確診

巴西總統波索納洛長子、現任參議員佛拉維歐也傳確診武漢肺炎。（美聯社）

2020-08-26 13:46:00

〔即時新聞／綜合報導〕巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）家族近日身陷貪污風暴，其長子、現任參議員佛拉維歐（Flavio Bolsonaro）前助理涉嫌將支票存入巴西第一夫人蜜雪兒的帳戶多年，而近日，佛拉維歐又傳確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），成為波所納洛家族中第4個確診者。

綜合媒體報導，佛拉維歐發言人指出，佛拉維歐並未出現武漢肺炎症狀，目前留在家中治療，與父親同樣服用抗瘧疾藥物羥氯奎寧（hydroxychloroquine）和抗生素阿奇黴素（Azithromycin），做為治療的藥物之一；現尚無實證羥氯奎寧對武漢肺炎具療效。

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繼波索納洛、蜜雪兒及么子伊爾黑南（Jair Renan）之後，佛拉維歐成為第一家庭中第4名武漢肺炎患者，然而，貪污疑雲仍持續籠罩波索納洛一家；佛拉維歐日前被爆出擔任里約熱內盧州議員期間，助理奎羅茲（Fabricio Queiroz）曾在2011至2018年間，陸續將總額7.2萬巴西雷亞爾（約新台幣37.6萬元）的支票存入蜜雪兒的戶頭，在巴西引起軒然大波。

波索納洛23日被問及此事時，還怒嗆記者「我想往你臉上摜一拳」。

根據約翰霍普金斯大學即時統計，巴西境內累計確診病例達366萬9995例，累計死亡病例達11萬6580例。

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