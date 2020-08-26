終結連2天紀錄！南韓+320 政府示警隨時準備上調防疫響應級別

南韓中央防疫對策本部今表示，截至零時較前1日新增320例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診。示意圖。（路透）

2020-08-26 10:30:54

〔即時新聞／綜合報導〕南韓中央防疫對策本部今表示，截至零時較前1日新增320例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診，終結連兩天維持在300例以下紀錄，目前累計1萬8265人染疫。

綜合韓媒報導，新增的320例當中，社區感染佔近96%（307例）部分集中在首爾、京畿道周邊，其餘13例為境外移入。光是過去13天就發現3395例，多數與首爾北部的保守派教會（915例）、15日反政府集會（193例）有關。首爾以北的坡州1間連鎖咖啡店也有66人確診。另外，感染途徑未知個案越來越多，對於官方追蹤、阻止病毒進一步傳播，構成重大挑戰。

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報導指出，南韓衛生當局示警，近日疫情爆發比大邱新天地教會嚴峻，因首爾人口稠密，可使病毒傳播速度更快。首爾日前決定禁止不戴口罩者搭乘大眾運輸工具、限制10或10人以上集會，大首爾地區的學校也被要求今起至下月11日改為線上上課。

報導提到，除了主要城市採取更高規格防疫，南韓全境實施防疫二級響應，原則上禁止室內50人以上、室外100人以上聚會，唱歌室、夜店等高風險場所勒令關閉。南韓國務調整室室長具潤哲預告，本週是疫情防控關鍵時期，為了遏止疫情蔓延，政府隨時準備上修社交距離規定至第三階段。

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