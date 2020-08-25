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    非洲仇中情緒高漲 南非7名中國人遇害

    南非知名中國僑領仲志維（左）8月13日在光天化日下遭槍殺，他的妻子也同時遇害。（圖片翻攝自微信）

    南非知名中國僑領仲志維（左）8月13日在光天化日下遭槍殺，他的妻子也同時遇害。（圖片翻攝自微信）

    2020-08-25 18:42:46

    〔編譯陳成良／綜合報導〕源起中國的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情不斷蔓延，加上非洲裔人士此前在中國廣州「被歧視」，引發外交風波，非洲仇中情緒高漲之際，繼東非國家尚比亞5月間發生中國商人遭殺害焚屍慘案後，南非過去50多天傳出已有7名中國公民遇害。中國駐南非大使館當地時間24日對此公開發表聲明，並強烈譴責針對在南非中國公民的犯罪暴行。

    遇害的7名中國人，包括8月13日在約翰尼斯堡市光天化日之下被歹徒槍殺的知名僑領、前南非齊魯同鄉總會會長仲志維夫婦。據南非當地最大中文報紙《非洲時報》報導，仲志維夫婦所駕駛的車輛當時正路上行駛，遭3名男子跟蹤。兇徒隨後透過擋風玻璃，朝仲志維夫婦至少開了6槍，將兩人殺害。1998年，當時仲志維夫婦年僅2歲的幼子，也是在當地遭武裝劫匪開槍打死。

    武肺疫情爆發以來，全球近200個國家深受其害。受疫情衝擊，南非社會動盪不安，接連發生針對在南非中國僑民的謀殺、搶劫和綁架等案件，據統計，今年發生的7宗中國公民遇害案中有4宗已破案，現已抓到10名犯罪嫌疑人。中國人連連遇害，可能與當地的排中、仇中情緒有關。

    中國駐南非大使館表達嚴重關切，強烈譴責針對在南中國公民的犯罪暴行，對遇害者家屬表達深切慰問。聲明指出，近期，使館要求南非政府認真傾聽中國僑民呼聲，動員一切力量和資源，早日偵破案件，嚴懲兇手，為受害者伸張正義，撫慰其家人。

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