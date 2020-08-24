人類屍骨、棺材遍佈！英國「死人島」讓節目主持人也嚇壞

隸屬英國政府的「死人島（Deadman's Island）」是個相當荒涼的無人島，島上更遍佈了人類的屍骨以及墳墓，相當驚悚，該島名稱也因此而來。圖為出土的墳墓遺址，僅示意。（美聯社）

2020-08-24 19:09:36

〔即時新聞／綜合報導〕位於肯特郡海岸、隸屬英國政府的一個島已長期擱置，是個相當荒涼的無人島。外國節目團隊登島探索時，卻被眼前的景象給震驚，因為島上竟然遍佈了人類的屍骨以及墳墓，相當驚悚，該島也因此被稱為「死人島（Deadman's Island）」。

綜合外媒報導，「死人島」位於麥德威河（River Medway）附近，面積約為24公頃，隸屬於英國政府，有不少稀有物種在此定居繁衍，因此目前該島被英國政府列為自然保護區，並禁止民眾登島。

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不過驚悚地是，2017年《BBC》節目團隊曾登島探索，這座無人島上竟遍佈了頭骨、牙齒等人類屍骨以及棺材，讓節目主持人及團隊都被嚇壞，直呼「世上不可能有這種地方」；導演薩普（Sam Supple）更稱「這就像是恐怖電影場景，看起來更是超乎現實，如同藝術團隊操刀設計」。

報導指出，200多年前，當局將罪犯關在「監獄船」並送往澳州或紐西蘭（Down Under）接受刑罰，因為如同浮動監獄的「監獄船」上載滿了罪犯，所以若有人在船上健康狀況不佳，就會被直接留在船內底部等待死亡。而「死人島」就是拿來埋葬死於船上的罪犯的「墓地」，這些囚犯死亡後會被埋進不帶標記的墳墓裡。

這些死在監獄船上的男人、男孩，遺體被簡單的木製棺材裝著並埋進土中，數百年後，由於沿海侵蝕、棺木腐蝕及海平面上升，導致這些不幸的亡者遺骸再度「出土」並浮上岸，至於這些屍體是否會被重新安葬？專家則認為是項艱鉅任務。

驚人地是，近期研究人員發現，島上遺骸和在英國查塔姆鎮（Chatham）發現的人類遺骸性質相近。英國查塔姆鎮發現的遺骸多半為在拿破崙戰爭中被定罪入獄的法國囚犯，死後被埋在沼澤中；這些屍骨同樣因長年的自然環境侵蝕而露出，被發現後已經被挖出並安葬於教堂內。

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