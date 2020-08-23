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    加拿大保守黨改選黨魁 頭號人選劍指華為

    加拿大保守黨黨魁候選人馬凱（見圖）表示，若成為總理，就要禁止華為參與5G建設。（美聯社檔案照）

    加拿大保守黨黨魁候選人馬凱（見圖）表示，若成為總理，就要禁止華為參與5G建設。（美聯社檔案照）

    2020-08-23 19:12:38

    〔中央社〕加拿大保守黨今天將揭曉新黨魁人選。此人將在可能提前舉行的大選中，帶頭挑戰自由黨籍總理杜魯道。聲勢領先的黨魁候選人馬凱已表明，若成為總理，就要禁止華為參與5G建設。

    法新社報導，這次保守黨領袖之爭，共有4名候選人爭取成為現任黨魁謝爾（Andrew Scheer）的接班人，其中兩名候選人曾任部長。

    54歲的馬凱（Peter MacKay）企圖在淡出政壇5年後東山再起，目前他聲勢領先。馬凱曾在2006至2015年上一次保守黨執政期間，領導過外交、國防與司法部，隨後他遠離鎂光燈焦點。

    但空軍領航員出身的47歲退伍軍人事務部前部長歐圖爾（Erin O'Toole），實力也不容小覷。歐圖爾過去曾兩度角逐黨魁大位。

    馬凱與歐圖爾都鼓吹保守黨有必要擴大吸引進步派選民的支持，並聚焦就業和經濟；他們也主張應提出對抗氣候變遷的清楚計畫，這是保守黨一直缺乏的。

    馬凱告訴加拿大廣播公司（CBC）：「我會成為創造就業機會的加拿大總理。」他並允諾，會交出「一份真正的環境計畫」。

    另外，馬凱也承諾，若他成為總理，就要禁止中國電信設備巨擘華為公司參與加拿大5G網路建設，並且推行稅改。

    2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情讓這次黨魁之爭的造勢挑戰重重。候選人無法依循過往盡情展現自己的熱情友好，還有跟利害關係人互動。

    充斥氣球和長條旗的大會也不復見，取而代之的是郵寄投票。而且加拿大人正忙於對抗病毒，對於投票興趣缺缺。

    現在加拿大已陷入二戰以後最嚴重的經濟危機，保守黨若想強推提前大選挑戰自由黨，也絕非易事。

    杜魯道（Justin Trudeau）9月底將尋求國會支持政府，推出新的龐大支出計畫幫助加拿大走出經濟難關，屆時或許是保守黨挑戰政府的機會。但保守黨仍需要至少兩個政黨的支持，才能推翻杜魯道的少數政府。

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