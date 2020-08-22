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    軍情動態》伊朗國防部長視察軍工單位 改良版T-72S戰車公開亮相

    伊朗國防部長哈塔米13日前往道魯德市軍工單位視察，向外界展示了改良版T-72S主力戰車，圖為T-72S主力戰車。（擷取自伊朗國防部）

    伊朗國防部長哈塔米13日前往道魯德市軍工單位視察，向外界展示了改良版T-72S主力戰車，圖為T-72S主力戰車。（擷取自伊朗國防部）

    2020-08-22 10:39:33

    〔即時新聞／綜合報導〕伊朗國防部長哈塔米（Amir Hatami）日前前往道魯德市軍工單位視察，除了參觀工廠產線外，更參觀了戰車試射，向外界宣佈T-72S主力戰車完成現代化升級，哈塔米同時強調，伊朗已具備打造現代化戰車的能力。

    綜合外媒報導，哈塔米13日前往道魯德市軍工單位，視察伊朗國防升級及產線優化情形，並且參觀戰車試射，向外界展示了改良版T-72S主力戰車，透過安裝現代電光火力控制系統、雷射測距裝置、彈道計算機、遠端控制砲塔以及夜視設備達到現代化需求。

    外媒指出，新的T-72S主力戰產是以伊朗國產Karrar戰車技術下去改良。哈塔米表示，改良軍事及國防武器，需要不停更新技術專業，而伊朗的軍事現代化改良，完全都是靠國內的能力來達成。

    除此之外，哈塔米希望，國防部專家能夠將所有部隊的戰車進行改良升級，稱伊朗目前具備打造現代化戰車的能力，同時，他還提到近年來伊朗國防工業所達到的成就，強調伊朗的國造裝備必須要符合伊朗軍隊在戰場上的需求。

    這次展示的改良型T-72S主力戰車相當多沿用原本的零組件，目前已知有2款不同的次衍生型，其中1款加裝擁有觀測鏡的自製車長頂塔，另外1款則加裝雷射測距裝置，並且換裝1000匹馬力引擎。

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