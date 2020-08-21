軍情動態》疫情升溫！ 南韓取消年度預備軍召訓 創1968年以來首例

南韓國防部今天（21日）宣佈，取消原定9月1日舉行的年度預備軍召集訓練，為1968年創立制度以來首次取消，圖為2012年南韓預備軍召訓。（法新社）

2020-08-21 15:21:08

〔即時新聞／綜合報導〕南韓武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情升溫迅速，為防堵疫情，南韓國防部今天（21日）宣佈，取消原定9月1日舉行的年度預備軍召集訓練，為1968年創立制度以來首次取消，同時，軍方也宣佈，從8月19日到8月31日期間，暫時禁止南韓全體官兵休假、外宿、探親等。

據《韓聯社》報導，南韓國防部今天（21日）表示，因南韓疫情升溫，為配合國家積極抗疫，南韓國防部決定取消9月1日開始的年度預備軍召集訓練，轉以遠程教育進行，創下南韓1968年實施預備軍制度以來，首次取消召集訓練的紀錄。

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《韓聯社》指出，儘管改以遠程教育進行訓練，但相關人員可依照個人意願選擇參加與否，不過，南韓軍方為鼓勵「教育者」踴躍參加，凡參加遠程教育者，軍方將會縮短其明年的訓練時間。

《韓聯社》提及，因武漢肺炎疫情爆發，南韓國防部先前將原定3月舉辦的預備軍訓練延到9月，未料近其南韓遭逢第2波疫情襲擊，因而取消召訓。南韓國防部相關人士表示，目前疫情情勢嚴峻，南韓軍方會積極應對，確保公民健康，一起克服疫情。

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