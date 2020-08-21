華春瑩邀訪中國 龐皮歐：拒絕配合中共作秀

美國國務卿龐皮歐拒絕訪問中國。（路透）

2020-08-21 07:25:31

〔即時新聞／綜合報導〕美國擬對華為等涉及協助侵害人權的中國科技企業員工限制簽證，引發中國強烈不滿，中國外交部發言人華春瑩日前邀請美國國務卿龐皮歐訪問新疆，了解當地狀況。對此，龐皮歐19日回應華春瑩，指他不會參加中共安排好的訪問，因為那只不過是作秀和表演。

龐皮歐上月15日宣布，美國將對華為等中國科技業特定員工實施簽證限制，主因這些企業全球對從事違反人權和迫害人權的政權提供相關協助。華春瑩當時回應稱，美國才是「世界上最大的人權侵犯者」，美方關於中國在涉及新疆問題上的人權指控，是「本世紀最大的謊言」，「如果龐皮歐先生有誠意的話，我們歡迎他去新疆看一看，跟新疆各族人民談一談，了解一下新疆各族人民對他怎麼看。」

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龐皮歐19日接受《紐約郵報》訪問時表示，他沒有理由接受中共安排好的訪問，懷疑那是中共的公關秀，而不是真正的邀請。龐皮歐說，「（華春瑩的話）聽上去好像有2個部分......前半部分是錯誤的，這是一個謊言。因此，我認為後半部分的邀請也不值得一提。」

對於是否有訪問中國的可能性，龐皮歐說，「我要等到有真正誠摯的邀請，並承諾我們確實能看到我們想看的東西。事實上，還需要進行大量工作，才能達成真正接觸。」

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