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    前美國官員爆料：川普曾想用波多黎各換取格陵蘭

    前美國國土安全部高階官員泰勒今天表示，總統川普曾批評美國自治領地波多黎各「又髒又窮」並打算賣掉它，或用波多黎各換取丹麥自治領土格陵蘭（Greenland）。圖為2017年川普視察波多黎各颶風受災區。（法新社）

    前美國國土安全部高階官員泰勒今天表示，總統川普曾批評美國自治領地波多黎各「又髒又窮」並打算賣掉它，或用波多黎各換取丹麥自治領土格陵蘭（Greenland）。圖為2017年川普視察波多黎各颶風受災區。（法新社）

    2020-08-20 20:45:11

    〔中央社〕前美國國土安全部高階官員泰勒今天表示，總統川普曾批評美國自治領地波多黎各「又髒又窮」並打算賣掉它，或用波多黎各換取丹麥自治領土格陵蘭（Greenland）。

    泰勒（Miles Taylor）告訴微軟國家廣播公司（MSNBC），2017年兩個威力強大颶風侵襲波多黎各，美國政府因此投入援助，川普就在2018年向官員表達了上述構想。

    他還說，川普經常談論向丹麥收購格陵蘭一事，並認真建議可以賣掉波多黎各。

    泰勒指出：「他（川普）告訴我們，他不只想收購格陵蘭，而且還說想看看我們能否賣掉波多黎各，能否用它換取格陵蘭，因為依他所說的話，波多黎各髒亂且人民貧窮。」

    泰勒並不把川普的言論當成玩笑，他說道：「這些是美國人民，我們不會那樣談論我們的同胞…他（川普）身為總統，應當與他們站在一起，而非試圖將他們賣給其他國家。」

    法新社報導，波多黎各人口約300萬，鑒於當地經濟狀況低迷，許多民眾已移居美國本土，尤其是佛羅里達州和川普的家鄉紐約。

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