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    電影院內活春宮？女觀眾腰部下全裸 監視器全拍下

    英國一對男女在電影院中前排座位趁四下無人上演活春宮，沒想到，全被紅外線監視攝影拍下，影片還在社群平台上大量分享。（擷取自推特）

    英國一對男女在電影院中前排座位趁四下無人上演活春宮，沒想到，全被紅外線監視攝影拍下，影片還在社群平台上大量分享。（擷取自推特）

    2020-08-19 19:44:35

    〔即時新聞／綜合報導〕國外一對男女在電影院中，趁四下無人之際，於前排座位上演活春宮。沒想到，他們的一舉一動全被前方一支紅外線監視器拍下，這段影片目前還在社群平台上被大量分享。

    根據英國《太陽報》報導，這間電影院位在英國某處，不過實際地點尚不清楚，發生的時間是在英國電影院解禁重啟後的最近6個星期內。

    從影片中可見，電影院四下無人，這對男女可能認為在昏暗燈光下沒人發現，只見女子腰部以下全裸，跨坐在男子身上，接著兩人開始忘情扭動，完全沒想到可能被別人看到。

    報導指出，該影片短時間內在推特上已被觀看了170萬次，疑似是由電影院員工貼上網。影片嵌入了一行文字「親愛的，你們以為不會被抓到，但我們檢查了攝影！！」不少網友也紛紛留言「噢，下次可能是在你的座位上」、「也許他們知道有攝影鏡頭，但是他們不在乎」。

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