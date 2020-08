電影院內活春宮？女觀眾腰部下全裸 監視器全拍下

2020-08-19 19:44:35

〔即時新聞/綜合報導〕國外一對男女在電影院中,趁四下無人之際,於前排座位上演活春宮。沒想到,他們的一舉一動全被前方一支紅外線監視器拍下,這段影片目前還在社群平台上被大量分享。

根據英國《太陽報》報導,這間電影院位在英國某處,不過實際地點尚不清楚,發生的時間是在英國電影院解禁重啟後的最近6個星期內。

從影片中可見,電影院四下無人,這對男女可能認為在昏暗燈光下沒人發現,只見女子腰部以下全裸,跨坐在男子身上,接著兩人開始忘情扭動,完全沒想到可能被別人看到。

報導指出,該影片短時間內在推特上已被觀看了170萬次,疑似是由電影院員工貼上網。影片嵌入了一行文字「親愛的,你們以為不會被抓到,但我們檢查了攝影!!」不少網友也紛紛留言「噢,下次可能是在你的座位上」、「也許他們知道有攝影鏡頭,但是他們不在乎」。

Couple Captured ‘Chopping’ Themselves At The Cinema#schoolsreopening |East Legon |Ronaldo |Werner |Kuami Eugene |#kennedyagyapong |Hazard |#BawumiaSpeaks |Neymar |Lingard pic.twitter.com/BYGHIcFZYM