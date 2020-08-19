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    強烈警告中國、北韓！美6轟炸機罕見同時飛臨朝鮮半島

    美軍4架B-1B戰略轟炸機和2架B-2隱形轟炸機同時現身朝鮮半島附近空域，相當罕見。（圖擷自美國印太司令部）

    美軍4架B-1B戰略轟炸機和2架B-2隱形轟炸機同時現身朝鮮半島附近空域，相當罕見。（圖擷自美國印太司令部）

    2020-08-19 11:06:24

    〔即時新聞／綜合報導〕美國印太司令部今（19日）公布，4架B-1B戰略轟炸機和2架B-2隱形轟炸機於17日從美國本土和關島基地起飛，在對馬海峽和日本附近上空飛行，美軍6架轟炸機同時現身朝鮮半島近海相當罕見，外界分析此舉意旨向北韓和中國發出強烈警告信號。

    根據美軍印太司令部公布資訊顯示，4架B-1B轟炸機有2架從美國南達科他州埃爾斯沃思空軍基地（Ellsworth Air Force Base）起飛，另外2架從關島起飛，一同飛向日本海，還有2架B-2隱形轟炸機從最近部署到印度洋上的迪亞哥加西亞島（Diego Garcia）海軍基地起飛，一直飛到日本近海。

    B-1B轟炸機與日本航空自衛隊F-15J戰鬥機進行聯合演習，部署於日本沖繩嘉手納基地的4架F-15C戰鬥機和F-35B隱形戰鬥機，以及航艦雷根號的F/A-18E超級大黃蜂也加入演習的行列。

    美國空軍表示，本次任務展示了美軍可隨時隨地向全球各地戰鬥司令部指揮官下令進行致命性打擊的能力，美國太平洋空軍司令官威爾斯巴赫（Ken Wilsbach）強調，美軍有能力在自己所選擇的時間和地點與同盟國開展聯合行動，確保印太地區自由開放而迅速部署兵力的能力。

    《韓聯社》報導 ，軍事專家們一致認為，美方通過此舉向北韓和中國發出了強烈的警告信號，表明美國對與南韓聯合軍事演習前夕保衛夥伴國的承諾。

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