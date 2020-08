嚇壞！美B-1B轟炸機繞道東海 中官媒驚：什麼意圖？

2020-08-18 21:21:02

〔即時新聞/綜合報導〕美國近月在西太平洋、南海動作頻頻,雙方在台海周邊軍事對峙引發國際關注。追蹤飛機動向網站《Aircraft Spots》18日發布的航跡圖顯示,美軍兩架B-1B轟炸機從關島基地返回美國本土基地時,途中繞道飛經東海,這舉動讓中國官媒《環球網》忍不住表示,這樣的舉動並不多見,驚呼「什麼意圖!?」

《Aircraft Spots》今下午在推特上發布訊息指出,昨日美軍有兩架B-1B轟炸機RUDDY11、RUDDY12,從關島基地返回美國本土空軍基地。航跡圖顯示,其中一架戰機在接近東海時,直接轉向飛往東北方向;另一架則是飛入東海上空,才飛經日本上空返美。

請繼續往下閱讀...

對此,中國官媒《環球網》以「什麼意圖?美超音速轟炸機返回本土途中故意繞道東海」為題發文指出,飛機軌跡上看,兩架美軍B-1B轟炸機並沒有沿最短路線直接飛回美國本土,而是繞道到東海再轉向飛往美國。

《環球網》分析,美國空軍裝備的B-1B轟炸機是美國三大戰略轟炸機之一,與B-52、B-2轟炸機相比,B-1B的特點是能夠突破音速飛行,該機還能搭載防區外作戰武器,因此直呼「美軍向東海派出這款頗具進攻性的戰略轟炸機,其威脅性不言而喻」。

美軍兵力近期頻繁於西太平洋、南海出沒,「雷根號」航空母艦打擊群日前赴南海操演,更一度接近我國東沙島東方海域,外傳美國空軍B-1B轟炸機16日也逼近中國的東海防空識別區(ADIZ)邊緣。對於相關動態,我國軍方皆強調能掌握周遭海空狀況。

Yesterday:

USAF B-1Bs RUDDY11 & 12 departed Andersen AFB, Guam for Ellsworth AFB, South Dakota following a temporary Bomber Task Force deployment. RUDDY11 flew into the East China Sea & Sea of Japan before joining with RUDDY12 for the return trip home. pic.twitter.com/2F1sxryLqn