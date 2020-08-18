嚇壞！美B-1B轟炸機繞道東海 中官媒驚：什麼意圖？

「飛機守望」今（18日）下午在推特發布消息指出，昨日美軍兩架B-1B轟炸機RUDDY11、RUDDY12，從關島基地返回美國本土空軍基地，但途中繞道飛經東海。（圖擷取自「飛機守望」推特）

2020-08-18 21:21:02

〔即時新聞／綜合報導〕美國近月在西太平洋、南海動作頻頻，雙方在台海周邊軍事對峙引發國際關注。追蹤飛機動向網站《Aircraft Spots》18日發布的航跡圖顯示，美軍兩架B-1B轟炸機從關島基地返回美國本土基地時，途中繞道飛經東海，這舉動讓中國官媒《環球網》忍不住表示，這樣的舉動並不多見，驚呼「什麼意圖！？」

《Aircraft Spots》今下午在推特上發布訊息指出，昨日美軍有兩架B-1B轟炸機RUDDY11、RUDDY12，從關島基地返回美國本土空軍基地。航跡圖顯示，其中一架戰機在接近東海時，直接轉向飛往東北方向；另一架則是飛入東海上空，才飛經日本上空返美。

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對此，中國官媒《環球網》以「什麼意圖？美超音速轟炸機返回本土途中故意繞道東海」為題發文指出，飛機軌跡上看，兩架美軍B-1B轟炸機並沒有沿最短路線直接飛回美國本土，而是繞道到東海再轉向飛往美國。

《環球網》分析，美國空軍裝備的B-1B轟炸機是美國三大戰略轟炸機之一，與B-52、B-2轟炸機相比，B-1B的特點是能夠突破音速飛行，該機還能搭載防區外作戰武器，因此直呼「美軍向東海派出這款頗具進攻性的戰略轟炸機，其威脅性不言而喻」。

美軍兵力近期頻繁於西太平洋、南海出沒，「雷根號」航空母艦打擊群日前赴南海操演，更一度接近我國東沙島東方海域，外傳美國空軍B-1B轟炸機16日也逼近中國的東海防空識別區（ADIZ）邊緣。對於相關動態，我國軍方皆強調能掌握周遭海空狀況。

Yesterday:

USAF B-1Bs RUDDY11 & 12 departed Andersen AFB, Guam for Ellsworth AFB, South Dakota following a temporary Bomber Task Force deployment. RUDDY11 flew into the East China Sea & Sea of Japan before joining with RUDDY12 for the return trip home. pic.twitter.com/2F1sxryLqn — Aircraft Spots （@AircraftSpots） August 18, 2020

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