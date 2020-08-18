為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    嚇壞！美B-1B轟炸機繞道東海 中官媒驚：什麼意圖？

    「飛機守望」今（18日）下午在推特發布消息指出，昨日美軍兩架B-1B轟炸機RUDDY11、RUDDY12，從關島基地返回美國本土空軍基地，但途中繞道飛經東海。（圖擷取自「飛機守望」推特）

    「飛機守望」今（18日）下午在推特發布消息指出，昨日美軍兩架B-1B轟炸機RUDDY11、RUDDY12，從關島基地返回美國本土空軍基地，但途中繞道飛經東海。（圖擷取自「飛機守望」推特）

    2020-08-18 21:21:02

    〔即時新聞／綜合報導〕美國近月在西太平洋、南海動作頻頻，雙方在台海周邊軍事對峙引發國際關注。追蹤飛機動向網站《Aircraft Spots》18日發布的航跡圖顯示，美軍兩架B-1B轟炸機從關島基地返回美國本土基地時，途中繞道飛經東海，這舉動讓中國官媒《環球網》忍不住表示，這樣的舉動並不多見，驚呼「什麼意圖！？」

    《Aircraft Spots》今下午在推特上發布訊息指出，昨日美軍有兩架B-1B轟炸機RUDDY11、RUDDY12，從關島基地返回美國本土空軍基地。航跡圖顯示，其中一架戰機在接近東海時，直接轉向飛往東北方向；另一架則是飛入東海上空，才飛經日本上空返美。

    對此，中國官媒《環球網》以「什麼意圖？美超音速轟炸機返回本土途中故意繞道東海」為題發文指出，飛機軌跡上看，兩架美軍B-1B轟炸機並沒有沿最短路線直接飛回美國本土，而是繞道到東海再轉向飛往美國。

    《環球網》分析，美國空軍裝備的B-1B轟炸機是美國三大戰略轟炸機之一，與B-52、B-2轟炸機相比，B-1B的特點是能夠突破音速飛行，該機還能搭載防區外作戰武器，因此直呼「美軍向東海派出這款頗具進攻性的戰略轟炸機，其威脅性不言而喻」。

    美軍兵力近期頻繁於西太平洋、南海出沒，「雷根號」航空母艦打擊群日前赴南海操演，更一度接近我國東沙島東方海域，外傳美國空軍B-1B轟炸機16日也逼近中國的東海防空識別區（ADIZ）邊緣。對於相關動態，我國軍方皆強調能掌握周遭海空狀況。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台灣駐索馬利蘭代表處掛牌 中國跳腳：搞分裂不會得逞
    2020-08-18 19:00

    台灣駐索馬利蘭代表處掛牌 中國跳腳：搞分裂不會得逞
    網傳美軍電偵機降松山機場？ 國軍否認稱無此事
    2020-08-18 15:57

    網傳美軍電偵機降松山機場？ 國軍否認稱無此事
    酒界增值王限量推出！金高情定晶世水鑽酒成收藏界績優股

    酒界增值王限量推出！金高情定晶世水鑽酒成收藏界績優股
    中國官媒：美台「建交」可能性極小 等同對中國赤裸宣戰
    2020-07-28 00:26

    中國官媒：美台「建交」可能性極小 等同對中國赤裸宣戰
    軍情動態》警告中國別亂來！ 專家指B-1B飛越東海「亮出真本事」
    2020-05-05 11:06

    軍情動態》警告中國別亂來！ 專家指B-1B飛越東海「亮出真本事」
    國際今日熱門
    2020-08-17 23:23

    NHK報導嘉農甲子園奇蹟！ 謝長廷：為台日棒球淵源做註解

    2020-08-17 22:33

    墓園監視器驚見「白色人影」 媽媽淚崩：2歲女兒回來了

    2020-08-17 22:02

    武漢肺炎》沖繩醫療體系快撐不住 日厚生大臣承諾支援

    2020-08-17 22:34

    批美國政客找藉口打壓 中國外交部：其實要置TikTok於死地

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播