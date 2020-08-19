暌違2個月 美神盾艦穿越台海

據了解，美國海軍伯克級神盾驅逐艦馬斯廷號（DDG-89）昨進入台灣海峽北端，隨後向南航行，我國國軍和中國解放軍皆派軍艦監控動態。（圖取自馬斯廷號驅逐艦臉書）

2020-08-19 05:30:00

與日艦東海演訓後 馬斯廷號再赴南海

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國海、空兵力近期頻在西太平洋、南海演訓，據了解，美國海軍伯克級神盾驅逐艦馬斯廷號（DDG-89）昨進入台灣海峽北端，隨後向南航行，我國國軍和中國解放軍皆派軍艦監控動態。雖我國、美國皆未證實此訊息，但這也是美軍繼今年六月四日後，再度派軍艦航行台海。

美艦今年第八度航行台海

對此，國防部發言人史順文表示「不評論」，但強調台海周邊海空域動態，國軍都有掌握。而美國國防部、第七艦隊等單位皆未發布相關訊息。

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據了解，馬斯廷號驅逐艦昨日已進入台海航行，我國和中國軍艦皆監控其動態，這也是美軍今年第八度派軍艦航行台海。

美軍雷根號航空母艦打擊群在八月十四日進入南海進行操演，並在十五日接近我國東沙島東側海域。美國空軍B-1B轟炸機翌日則自關島安德森基地起飛，一度逼近中國東海防空識別區。

根據美軍第七艦隊公布的訊息，其下轄第十五驅逐艦戰隊的馬斯廷號驅逐艦，伴隨雷根號航艦打擊群赴南海演訓，在八月十五日轉赴東海，和日本海上自衛隊涼月號護衛艦進行多項操演。

專家：美展現對友邦承諾

軍事專家、全球防衛雜誌採訪主任陳國銘受訪表示，在近期美中軍事較勁背景下，美國軍艦在西太平洋、南海的操演，或者通過台灣海峽，都是展現對日本、南韓、台灣等印太友邦的支持與承諾。但縱使美軍派神盾艦航行台海展現對我國承諾，我國國防還是得倚靠自身之力。

陳國銘也指出，除了美艦動態，中國解放軍軍機近期進入我國防空識別區的次數增加，意圖在練兵之餘影響我國民心士氣；但對國軍而言，不僅可藉此演練空中攔截程序，亦可在美艦穿越台海時，觀察、學習其戰場監控能力，藉此增強國軍經驗與狀況應處熟稔度。

美國軍艦今年通過台海紀錄

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