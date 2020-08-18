武漢肺炎》單日新增低於200例僅1天 東京今又增207例

東京都統計，今日都內新增207例。圖為盂蘭盆節連假時，東京車站中的通勤人潮。（彭博）

2020-08-18 16:05:21

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續影響全球，日本東京都疫情再起，至今狀況嚴峻，儘管昨日出現近一波疫情以來低點，低於200例，但今日又再現緩升趨勢；根據東京都統計，今日都內新增207例，單日新增確診人數再度回到200例以上。

根據《NHK》引述東京都今日統計，截至日本時間下午3時（台灣時間下午2時），都內確認到單日新增確診人數達207例，中止昨單日新增病例161例、降至200例以下紀錄，都內確診人數累計達1萬8082例。

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觀察病例詳細情況，207名新增確診病例中，年齡範圍廣，最年輕患者未滿10歲，最年長患者則為90多歲，男女皆有，其中仍以20至30歲左右的年齡層患者佔多數，共111人。觀察重症患者部分，11日都內重症患者則再增4例，累計達31例。

對此，東京都呼籲居民對疫情保持最大程度的警戒，盡量避免離開都內的旅遊行程，同時在外地的都民也應盡量避免返鄉，參加夜間宴會等活動也應盡可能避免。針對疫情起伏，東京都知事小池百合子昨已表態，盂蘭盆節等連假期間藏有很多疫情變數，欲請專家對此進行分析。

根據約翰霍普金斯大學即時統計，日本境內累計確診病例數達5萬7645例（含郵輪「鑽石公主號」案確診病例712例），累計死亡病例數達例1125例（含郵輪「鑽石公主號」案死亡病例13例）。

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