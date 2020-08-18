為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    武漢肺炎》近期最低！東京昨添161例 小池憂連假藏疫情變數

    儘管17日單日新增病例出現明顯下降，但東京都知事小池百合子不敢大意，憂盂蘭盆節等連假恐藏疫情變數。圖為東京一處地藏王寺盂蘭盆節為人參拜的佛像。

    儘管17日單日新增病例出現明顯下降，但東京都知事小池百合子不敢大意，憂盂蘭盆節等連假恐藏疫情變數。圖為東京一處地藏王寺盂蘭盆節為人參拜的佛像。

    2020-08-18 11:06:06

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續衝擊日本境內；據統計，日本17日單日新增647例，東京都17日新增161例，為睽違6日單日新增降至200例以下，對疑似都內疫情峰期已過的可能性，東京都知事小池百合子表示，「盂蘭盆節」等連假恐藏變數，欲請專家進行分析。

    根據《讀賣新聞》報導，日本17日單日新增647例，為睽違5日單日新增數下降至千例以下，新增死亡病例數則共15例，分別出現在千葉縣、東京都等地。根據《NHK》統計至日本17日晚間11時59分，境內確診病例數共5萬7569例（含郵輪「鑽石公主號」案確診病例712例），死亡病例數共1132例（含郵輪「鑽石公主號」案死亡病例13例）。

    觀察東京都狀況，17日確診161例，為睽違6日下降至200例以下，更為7月27日的131例以後最低紀錄。根據東京都資訊，近7日的平均感染數為258.7例，較一週前10日的平均感染數335.9例降低7例；針對疑似已過疫情峰期的可能性，小池百合子態度謹慎，指出，盂蘭盆節等連假期間藏有很多變數，想請專家對此進行分析。

    另一方面，奈良縣天理市的天理大學橄欖球部有24名男性社員確診，確診病例全員皆住在同一宿舍中，奈良縣已將此案例判定為集體感染案。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    5天累計近千例確診！南韓新增246例 政府恐祭更嚴格措施防疫
    2020-08-18 10:35

    5天累計近千例確診！南韓新增246例 政府恐祭更嚴格措施防疫
    武漢肺炎》境外移入再增1例 指揮中心14:00說明
    2020-08-18 10:17

    武漢肺炎》境外移入再增1例 指揮中心14:00說明
    精科人出手！富宇「世界花園」成菁英聚落

    精科人出手！富宇「世界花園」成菁英聚落
    武漢肺炎》大阪府重症患者激增 恐陷病床用盡「醫療崩壞」局面
    2020-08-18 10:15

    武漢肺炎》大阪府重症患者激增 恐陷病床用盡「醫療崩壞」局面
    武漢肺炎》沖繩醫療體系快撐不住 日厚生大臣承諾支援
    2020-08-17 22:02

    武漢肺炎》沖繩醫療體系快撐不住 日厚生大臣承諾支援
    鄉民討論聲量高 會呼吸的餅乾最Chill

    鄉民討論聲量高 會呼吸的餅乾最Chill
    國際今日熱門
    2020-08-17 12:11

    索馬利亞飯店遭恐攻至少15死 安全部隊救出205人

    2020-08-17 11:36

    以阿達成和平協議 以色列官員：巴林、阿曼可能跟進

    2020-08-17 12:10

    美大選在即毒蟲也跟風 超危險毒品「川普」亂英國

    2020-08-17 14:09

    蘇丹雨季釀洪災 至少63死、逾18萬人受災

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播