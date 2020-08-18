武漢肺炎》近期最低！東京昨添161例 小池憂連假藏疫情變數

儘管17日單日新增病例出現明顯下降，但東京都知事小池百合子不敢大意，憂盂蘭盆節等連假恐藏疫情變數。圖為東京一處地藏王寺盂蘭盆節為人參拜的佛像。

2020-08-18 11:06:06

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續衝擊日本境內；據統計，日本17日單日新增647例，東京都17日新增161例，為睽違6日單日新增降至200例以下，對疑似都內疫情峰期已過的可能性，東京都知事小池百合子表示，「盂蘭盆節」等連假恐藏變數，欲請專家進行分析。

根據《讀賣新聞》報導，日本17日單日新增647例，為睽違5日單日新增數下降至千例以下，新增死亡病例數則共15例，分別出現在千葉縣、東京都等地。根據《NHK》統計至日本17日晚間11時59分，境內確診病例數共5萬7569例（含郵輪「鑽石公主號」案確診病例712例），死亡病例數共1132例（含郵輪「鑽石公主號」案死亡病例13例）。

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觀察東京都狀況，17日確診161例，為睽違6日下降至200例以下，更為7月27日的131例以後最低紀錄。根據東京都資訊，近7日的平均感染數為258.7例，較一週前10日的平均感染數335.9例降低7例；針對疑似已過疫情峰期的可能性，小池百合子態度謹慎，指出，盂蘭盆節等連假期間藏有很多變數，想請專家對此進行分析。

另一方面，奈良縣天理市的天理大學橄欖球部有24名男性社員確診，確診病例全員皆住在同一宿舍中，奈良縣已將此案例判定為集體感染案。

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